أبطال غيبتهم القضبان الأسير المناضل/منير شحدة أبو ربيع

(1980م – 2021م )

بقلم:- سامي إبراهيم فودة

في حضرة القامات الشامخة جنرالات الصبر والصمود القابضين على الجمر والمتخندقه في قلاعها كالطود الشامخ, إنهم أسرانا البواسل الأبطال وأسيراتنا الماجدات القابعين في غياهب السجون وخلف زنازين الاحتلال الغاشم تنحني الهامات والرؤوس إجلالاً وإكباراً أمام عظمة صمودهم وتحمر الورود خجلاً من عظمة تضحياتهم, إخوتي الأماجد أخواتي الماجدات رفاق دربي الصامدين الصابرين الثابتين المتمرسين في قلاع الأسر,

أعزائي القراء أحبتي الأفاضل فما أنا بصدده اليوم هو تسليط الضوء على رجال أشداء صابرين على الشدائد والبلاء, رسموا بأوجاعهم ومعاناتهم وآلامهم طريق المجد والحرية واقفين وقوف أشجار الزيتون, شامخين شموخ جبال فلسطين, صابرين صبر سيدنا أيوب في سجنهم, فمهما غيبتهم غياهب سجون الاحتلال الصهيوني وظلمة الزنازين عن عيوننا, فلن تغيب أرواحهم الطاهرة التي تسكن أرواحنا فهم حاضرون بأفئدتنا وأبصارنا وعقولنا وفي مجري الدم في عروقنا مهما طال الزمن أم قصر,

عندما نستحضر صور هؤلاء الأبطال البواسل جنرالات الصبر والصمود ونستذكر أسمائهم المنقوشة في قلوبنا والراسخة في عقولنا ووجداننا لا نستطيع إلا أن نقف إجلالاً وإكباراً لهؤلاء الابطال الذين ضحوا بأجمل سنين عمرهم ليعيش أفراد شعبهم كباقي شعوب الأرض في عزة وحرية وكرامة, فأسرانا تاج الفَخَار وفخَر الأمة هم من قهروا الاحتلال الصهيوني بصمودهم وثباتهم,

وأمام عظمة تضحياتهم لا يمكن لأي كلام مهما عظم شأنه أن يوافيهم ولو جزء بسيط مما عانوه, فمن حقهم علينا أن نستذكرهم ونذكر تضحياتهم وأسيرنا البطل/ منير أبو ربيع ابن الواحد والأربعون وأربع شهور وثمانية أيام ويقبع حاليًا في ” سجن رامون الصحراوي” وقد أنهى عامه الثامن عشر, على التوالي في الأسر ويدخل عامه التاسع عشر في سجون الاحتلال الصهيوني,

الأسير:- منير شحدة محمد أبو ربيع

مواليد:- 27/07/1980م

الحالة الاجتماعية:- أعزب

مكان الاقامة:- مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

المهنة:- موظف عسكري في جهاز الأمن الوطني بالسلطة الوطنية في جهاز الامن والحماية

المؤهل العلمي:- حاصل على شهادة دبلوم اداب انجليزي

مكان الاعتقال:- سجن رامون الصحراوي

تاريخ الاعتقال:- 03/12/2003م

التهمة الموجه إليه:- مقاومة الاحتلال وانتمائه وعضويتة لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الحالة القانونية:- 21 عام و9شهور

إجراء تعسفي وظالم:- يمعن الاحتلال الصهيوني في مواصلة إجرامه بحق الأسير أبو ربيع من حرمانه من زيارة الأهل ورؤية والدته الحاجة/ فتحية رجب أبو ربيع ام عصام التي وافتها المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 17/04/2018م، في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، عن عمر يناهز 74عاماً هو داخل السجن ولم يتمكن من وداعها بحجة “المنع الأمني,

اعتقال الأسير:- منير أبو ربيع

اعتقلت قوات الاحتلال الأسير/ منير أبو ربيع بتاريخ 03/12/2003م أثناء عمله في الأمن الوطني في مدينة جنين وصدر بحقه حكماً بالسجن 21 عام و9شهورعلى خلفية قيامه بأعمال مقاومة الاحتلال الصهيوني والانتماء والعضوية لحركة الإسلامي في فلسطين,

الحرية كل الحرية لأسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات- والشفاء العاجل للمرضى المصابين بأمراض مختلفة

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