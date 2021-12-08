البحث في وضوح مبادئ التيولوجيا الطبيعية والأخلاق

تأليف عمّانويل كانط

ترجمة د زهير الخويلدي

“المقدمة

السؤال المطروح هو أنه إذا تم حله بشكل مناسب ، يجب أن تتلقى الفلسفة العليا شكلاً محددًا منه ؛ إذا كانت الطريقة التي يمكن من خلالها الحصول على أعلى درجة ممكنة من اليقين في هذا النوع من المعرفة ، وإذا كانت طبيعة هذا الإقناع المدرك جيدًا قد تم ترسيخها مرة واحدة ، فبدلاً من التناقض الأبدي للآراء والطوائف المدرسية ، قاعدة ثابتة في طريقة التدريس ستعيد رؤوس التفكير إلى الجهود الموحدة بشكل معصوم ، بنفس الطريقة التي استبدلت بها طريقة نيوتن في العلوم الطبيعية التشتت في الفرضيات الفيزيائية بعملية معينة ، والتي تشكل الخبرة والهندسة أساسها. ولكن ما هي طريقة المعاهدة نفسها التي يجب أن نظهر فيها الميتافيزيقا درجة اليقين الحقيقية، والإجراء الذي يجب اتباعه لتحقيق ذلك؟ إذا كان هذا المعرض ميتافيزيقيا بالفعل، فإن الحكم الذي يقرر أنه غير مؤكد مثل العلم الذي يدعي وضع أسسه حتى الآن قد انتهى، وفقد كل شيء. لذلك سأتحدث عن بعض المبادئ التي توفرها التجربة، والعواقب المباشرة التي ستنجم عنها ستشكل موضوع أطروحتي بأكمله. لن أتخلى عن نفسي لمذاهب الفلاسفة، الذين يشكل عدم اليقين عندهم سببًا لحل المشكلة؛ ولا للتعريفات التي غالبًا ما تكون مضللة. ستكون الطريقة التي أستخدمها هنا بسيطة وحذرة: إذا كان هناك شيء غير مؤكد لا يزال بإمكاننا العثور عليه، فسيكون ذا طبيعة تجعله يخدم فقط في التفسير، ولكن ليس للأدلة.

التأمل الأول. مقارنة عامة لكيفية تحقيق اليقين في المعرفة الرياضية وكيفية تحقيقه في الفلسفة.

§ أولاً – يحصل عالم الرياضيات على جميع تعريفاته عن طريق التأليف، ويصنعه الفيلسوف عن طريق التحليل.

يمكن للمرء أن يرتقي إلى أي فكرة بطريقتين، أو عن طريق الربط التعسفي للمفاهيم، أو عن طريق الانفصال عن المعرفة التي تم توضيحها عن طريق التحلل. تشكل الرياضيات دائمًا تعريفاتها بالطريقة الأولى. التصميم، على سبيل المثال، أربعة خطوط مأخوذة حسب الرغبة، ولكنها تحيط بسطح مستوٍ، بحيث لا تكون الأضلاع المتقابلة متوازية، وتسمي هذا الشكل شبه منحرف. إن الفكرة التي أحددها لم يتم تقديمها قبل التعريف؛ على العكس من ذلك، فهو منتجها. يمكن أن يعني المخروط أي شيء؛ في الرياضيات، ينتج عن التمثيل التعسفي لمثلث مستقيم في ثورة حول جانب واحد. هنا، وفي جميع الحالات الأخرى، من الواضح أن التعريف ناتج عن التأليف؛ إنه مختلف تمامًا عن التعريفات في الفلسفة. يتعلق الأمر بمفهوم الشيء الذي تم تقديمه بالفعل، ولكن بطريقة مشوشة أو غير محددة بشكل كافٍ. لذلك يجب أن أقوم بتفصيلها، ومقارنة عناصرها المنفصلة بالمفهوم المعطى في جميع الحالات الممكنة، وشرح وتحديد هذا الفكر المجرد بنفسي. هذه هي الطريقة، على سبيل المثال، كل شخص لديه فكرة الزمن؛ لكن إذا كان الأمر يتعلق بتعريفها ، فأنا مضطر للنظر في هذه الفكرة في جميع أنواع العلاقات ، لاكتشاف جميع العناصر عن طريق التحلل ؛ لربط عناصر مجردة مختلفة ، إذا أعطت فكرة كافية ، وجمعها معًا ، إذا كان أحدها لا يحتوي جزئيًا على الآخر. إذا أردت أن أحاول هنا أن أحقق تعريفًا للوقت من خلال التأليف، فما هي المصادفة السعيدة التي لن تحتاجها هذه الفكرة التركيبية لتكون بالضبط تلك التي من شأنها أن تعبر تمامًا عن الفكرة المحددة!

ومع ذلك، سيقال، يُعرِّف الفلاسفة أحيانًا صناعياً، وعلماء الرياضيات تحليليًا. هكذا، على سبيل المثال، يتصور الفيلسوف اعتباطًا مادة موهوبة العقل ويطلق عليها روحًا. – لكني أجبت أن مثل هذه التحديدات لمعنى كلمة ما ليست تعريفات فلسفية، وأنه إذا تم تسميتها تعريفات، فهي على الأقل تعريفات نحوية. في الواقع، ليس من اختصاص الفلسفة أن تقرر الاسم الذي يجب أن يُعطى لمفهوم تعسفي. تصور لايبنيز مادة بسيطة من شأنها أن تحتوي فقط على تمثيلات غامضة، ووصفها بأنها أحادية نائمة. بفعله هذا، لم يعرّف هذا الموناد ، لقد تخيله ؛ الفكرة لم تُعط له ، بل هو الذي خلقها. أعترف، على العكس من ذلك، أن علماء الرياضيات قاموا بتعريفهم تحليليًا في بعض الأحيان، لكنهم فعلوا ذلك دائمًا بشكل غير لائق. هذه هي الطريقة التي اعتبر بها وولف التشابه في الهندسة بعين فلسفية، لكي يحتضن في ظل المفهوم العام للتشابه حتى أوجه التشابه التي تقدمها الهندسة. كان بإمكانه الاستغناء عنها. عندما أتخيل في الواقع أشكالًا تكون فيها الزوايا التي تحيط بخطوط المحيط متساوية بشكل متبادل، والجوانب التي تحتوي عليها لها علاقة متطابقة، يمكن دائمًا اعتبار هذه العملية بمثابة تعريف للتشابه بين الأشكال، وهكذا من أوجه التشابه الأخرى في المساحات. لا يحتاج المساح إلى تعريف عام للتشابه إطلاقا. إنها نعمة للرياضيات أنه في بعض الأحيان، من خلال التزام يساء فهمه، يسمح المساح لنفسه بمثل هذه التعريفات التحليلية، ولا شيء ينتج عنه في الواقع، أو أن استنتاجاته الفورية تشكل أساسًا التعريف الرياضي؛ وإلا تعرض هذا العلم للخلافات المؤسفة التي ابتليت بها الفلسفة.

عالم الرياضيات يتعامل مع المفاهيم التي غالبًا ما تكون عرضة للتعريف الفلسفي؛ هذا، على سبيل المثال، مفهوم الفضاء بشكل عام. لكنه يقبل مثل هذه الفكرة على أنها مقدمة وفقًا للتمثيل الواضح والشامل الذي يمتلكه المرء. في بعض الأحيان يتم توفير التعريفات الفلسفية لها من قبل العلوم الأخرى، وخاصة في الرياضيات التطبيقية، على سبيل المثال، تعريف السيولة. ولكن بعد ذلك لا ينتمي هذا التعريف إلى الرياضيات، فهو يُستخدم فقط هناك. إن عمل الفلسفة هو تحطيم المفاهيم المشوشة وشرحها وتحديدها؛ على عالم الرياضيات فقط أن يوفق ويقارن بين مفاهيم معينة عن الكمية، ومفاهيم واضحة ومحددة، ليرى ما يمكن أن يترتب على ذلك.

§ الثاني. الرياضيات، في تحليلاتها، في براهينها واستنتاجاتها، تأخذ في الاعتبار العام تحت العلامات في الخرسانة؛ تعتبرها الفلسفة من خلال علامات مجردة.

ومعالجة افتراضاتنا هنا فقط كعواقب فورية توفرها التجربة ، أستأنف ، فيما يتعلق بالحاضر ، أولاً الحساب ، إما عام أو الذي يتعامل مع كميات غير محددة ، إما خاصة ، أو التي تتعامل مع الأرقام حيث يتم تحديد نسبة الكميات إلى الوحدة: في كلتا الحالتين ، في المقام الأول ، يتم طرح علامات الأشياء ، وليس الأشياء نفسها ، مع مؤشرات معينة عن زيادة أو نقصان ، ونسبها ، وما إلى ذلك. ؛ ثم ما يتابع المرء مع هذه العلامات وفقًا لقواعد سهلة وموثوقة ، عن طريق التحويل ، والجمع ، والطرح ، وجميع أنواع التغييرات ، بحيث تكون الأشياء المدلَّلة نفسها ، في هذه العمليات ، تُترك تمامًا خارج الفكر ، حتى أخيرًا في الختام ، يتم فك شفرة معنى النتيجة الرمزية. في الموضع الثاني، أناشد الهندسة، حيث، عندما يتعلق الأمر، على سبيل المثال، بـ (تعرف على خصائص أي دائرة، يرسم المرء خطًا يرسم فيه خطين متقاطعين، بدلاً من جميع الخطوط المحتملة التي ستتقاطع في الداخل الدائرة. نوضح لهم العلاقة بين هذين الخطين، ونعتبر هناك القاعدة العامة لعلاقات الخطوط في الخرسانة التي تتقاطع في جميع الدوائر. مع هذه العملية، تلك الخاصة بالفلسفة، سنجدها مختلفة تمامًا، ولا يمكن أن تشير إلى علاقات الأفكار الفلسفية في صلاتها، دون التمكن من اللجوء إلى هذا المساعد من المهم التعامل مع العلامات بمعزل عن بعضها البعض، بدلاً من التعامل مع المفاهيم العامة للأشياء في متوازيتين، وهو يستمد من نقطة أحد هذين المتوازيين الخطين الآخرين اللذين يتقاطعان بينهما. يتعرف مع هذا الرمز، بأكبر قدر من اليقين، على أن القسمة يجب أن تذهب إلى ما لا نهاية. على العكس من ذلك، إذا أراد الفيلسوف إثبات أن أي جسم يتكون من مواد بسيطة، فعليه أن يتأكد أولاً من أن الجسد، بشكل عام، هو كل شيء مكون من مواد؛ أن تكوين هذه المواد هو حالة طارئة، يمكن أن توجد خارجها أيضًا؛ وبالتالي يمكن قمع كل التركيبات بالفكر، ولكن من دون أن تتوقف المواد المكونة لها عن الوجود. وبما أن ما تبقى من المركب، بعد كل التحلل، بسيط، فإن ذلك يعني أن الجسم يجب أن يتكون من مواد بسيطة. هنا، لا الشخصيات ولا الإشارات الحساسة يمكنها التعبير عن الأفكار أو العلاقات بينهما؛ لا يوجد بديل للإشارات، وفقًا لقواعد معينة، بدلاً من الاعتبارات المجردة، وذلك لاستبدال، بهذه العملية، تمثيل الأشياء نفسها بتمثيل أوضح وأيسر للأرقام؛ يجب أن يظهر العام، على العكس من ذلك، بشكل مجرد.

§ الثالث. في الرياضيات، لا يوجد سوى عدد قليل من المفاهيم التي لا يمكن حلها وعدد قليل من القضايا غير القابلة للإثبات؛ في الفلسفة، عدد كليهما لا نهائي.

إن مفاهيم الكمية بشكل عام، والوحدة، والتعدد، والامتداد، وما إلى ذلك، ليست على الأقل غير قابلة للتفسير في الرياضيات، لأن تحللها وتعريفها لا ينتميان إلى هذا العلم في الكل. أعلم جيدًا أن العديد من المقاييس الجغرافية تخلط بين حدود العلوم، وتريد أحيانًا التفلسف في نظرية الكميات؛ مما يقودهم إلى الرغبة في الاستمرار في تحديد مثل هذه المفاهيم، على الرغم من أن التعريف ليس له أي نتيجة رياضية في مثل هذه الحالة. ولكن من المؤكد أن أي فكرة، سواء كانت قابلة للتحديد، لا يمكن حلها فيما يتعلق بعلم لا يتطلب أن يكون غير ذلك على الإطلاق. وقلت إن هناك القليل جدًا من هذه المفاهيم في الرياضيات. أذهب إلى أبعد من ذلك، وأقول إنه لا يمكن أن يكون هناك أي شيء، بمعنى أن تعريفها من خلال تحلل المفاهيم هو جزء من المعرفة الرياضية، بافتراض علاوة على ذلك أن هذا التحلل كان ممكنًا في الذات. لأن الرياضيات لا تحدد أبدًا عن طريق التحليل فكرة معينة؛ إنهم يحددون عن طريق التوليف التعسفي شيئًا لا يمكن تفكيره إلا من خلال هذه العملية. إذا قارنا ما يحدث في الفلسفة بهذا، يا له من فرق! في جميع الفروع التي تتكون منها، وخاصة في الميتافيزيقا، من الضروري أيضًا إجراء أي تحليل محتمل، لأن وضوح المعرفة وإمكانية حدوث عواقب معينة يعتمدان عليها. لكننا نتوقع أيضًا أنه لا مفر من الوصول عن طريق التحلل إلى مفاهيم لا يمكن حلها، والتي ستكون إما في الذات أو بالذات أو من أجلنا، ولن يكون هناك عدد غير عادي منها، لأنه من الممكن أن تكون هذه المعرفة العامة لا يتألف فقط من عدد صغير من الأسماء الأساسية. لذلك لا يمكن على الإطلاق تحليل عدد كبير، على سبيل المثال مفهوم التمثيل أو التزامن أو التتابع؛ لا يمكن تحليل الآخرين إلا جزئيًا، مثل مفاهيم المكان والزمان وجميع أنواع المشاعر في الروح البشرية؛ مشاعر السامي، الجميل، القبيح، وما إلى ذلك، بدون المعرفة الدقيقة والتحليل، ومع ذلك، فإن دوافع طبيعتنا غير معروفة بما فيه الكفاية، وحيث مع ذلك سيرى المراقب اليقظ أن التحليل بعيد كل البعد عن أن يكون كاف. أعترف أن تعريفات اللذة والألم، والرغبة والنفور، وعدد غير محدود من الآخرين مثلها، لم تكن قط نتيجة لتحليلات كاملة، وأنا لست متفاجئًا. في الواقع، يجب أن تقوم مفاهيم مثل هذه الأنواع المختلفة على مفاهيم تأسيسية متنوعة للغاية. إن الخطأ الذي يرتكبه البعض، بمعاملة كل المعرفة كما لو كان من الممكن حلها في عدد صغير من المفاهيم البسيطة، هو خطأ علماء الطبيعة القدماء، الذين تصوروا أن كل مادة في العالم تتكون من أربعة عناصر متفق عليها، وكذب الخيال. من خلال ملاحظة أكثر دقة، نقول علاوة على ذلك أنه في الرياضيات لا يوجد سوى عدد قليل من الافتراضات الأساسية غير القابلة للإثبات، وأنه على الرغم من إمكانية إثباتها، إلا أنها مع ذلك تعتبر في هذا العلم مؤكدة على الفور: الكل يساوي الكل الأجزاء مجتمعة هناك خط مستقيم واحد فقط ممكن بين نقطتين، إلخ؛ هذه هي الافتراضات الأساسية التي اعتاد علماء الرياضيات على الاعتراف بها في بداية علمهم، من أجل إظهار أن المرء يفترض على أنه افتراضات حقيقية فقط لمثل هذا الوضوح، وأن البقية يجب توضيحها بدقة. إذا تحول المرء الآن إلى الفلسفة، وخاصة إلى الميتافيزيقا، فسيكون من الغريب رؤية قائمة من الافتراضات غير القابلة للإثبات، والتي تعمل كأساس لجميع أجزاء هذا العلم؛ سيكون بالتأكيد لا يقاس من حيث النطاق. لكن البحث عن هذه الحقائق الأساسية التي لا يمكن إثباتها هو أهم عمل للفلسفة المتعالية، والاكتشافات من هذا النوع لن تنتهي إلا بهذا النوع من المعرفة. مهما كان الهدف في الواقع، فإن المفاهيم الأولية التي يدركها الفهم هناك أولاً وعلى الفور، هي بيانات العديد من المقترحات غير القابلة للإثبات، والتي تشكل المواد التي يمكن من خلالها استخلاص التعريفات. قبل أن أستعد لأقول ما هو الفضاء، أرى بوضوح أن هذه الفكرة تُعطى لي، يجب أولاً وقبل كل شيء السعي من خلال التحليل إلى المفاهيم الأولية التي تم تصورها هناك أولاً وعلى الفور. لذلك ألاحظ أن هناك تعددًا تكون عناصره خارج بعضها البعض؛ أن هذه التعددية لا تتكون من مواد، لأنها ليست مسألة معرفة الأشياء في الفضاء، ولكن الفضاء نفسه؛ يمكن أن يكون لهذه المساحة ثلاثة أبعاد فقط، وما إلى ذلك. مثل هذه الافتراضات قابلة للتفسير بشكل كبير، عندما ينظر إليها المرء بشكل ملموس من أجل معرفة الشيء بشكل حدسي؛ لكن لا يمكن إثباتها أبدًا. كيف، في الواقع، يمكن أن يكونوا، لأنهم يشكلون أول وأبسط الأفكار التي يمكنني الحصول عليها عن موضوعي عندما أبدأ في تصوره؟

في الرياضيات، التعريفات هي الفكرة الأولى التي يمكنني الحصول عليها عن الشيء المعرّف، لأن مفهومي عن الشيء ينتج فقط من التعريف، وسيكون من العبث تمامًا اعتباره قابلاً للإثبات. في الفلسفة، حيث يتم إعطاء فكرة الشيء الذي يجب أن أحدده لي، فأنا بحاجة إلى تحويل ما يُدرك هناك على الفور وللوهلة الأولى إلى حكم أساسي لا يمكن إثباته. في الواقع، ليس لدينا حتى الآن كل المفهوم الواضح عن الشيء، ولكن السعي إليه من جميع الجوانب، لا يمكن إثباته مطلقًا إلى هذه النقطة من خلال هذا المفهوم الآخر، أي أنه يعمل بالأحرى على إنتاج هذه المعرفة الواضحة، وبالتالي التعريفية. لذلك من الضروري أن تكون لديّ أحكام أولية، أحكام أساسية، قبل أي تعريف فلسفي. وليس هناك أي خطر آخر في هذا غير اعتبار ما لا يزال مجرد فكرة مشتقة كمفهوم أولي. الدراسة التالية ستضع هذه النقطة دون أدنى شك.

رابعا. إن موضوع الرياضيات سهل وبسيط، وهو موضوع الفلسفة صعب ومعقد.

نظرًا لأن الكمية تشكل موضوع الرياضيات، وأنه في الدراسة التي يصنعها المرء منها ليس له هدف آخر سوى معرفة عدد المرات التي يتم فيها طرح شيء ما، فمن الواضح أن هذا النوع من المعرفة يجب أن يعتمد على عدد صغير من الواضح جدًا نظريات النظرية العامة للكمية (وهي حسابية عامة بشكل صحيح). نرى أيضًا زيادة الكميات ونقصها، وتحللها إلى عوامل متساوية في نظرية الجذور، ناتجًا عن عدد صغير من المفاهيم الأساسية البسيطة جدًا. تسمح بعض المفاهيم من هذا النوع، المتعلقة بالمكان، بتطبيق هذه المعرفة العامة للكمية على الهندسة. للاقتناع بهذا، يكفي أن نقارن، على سبيل المثال، سهولة الفهم لشيء حسابي، والذي يتضمن في حد ذاته تعددًا مفرطًا، مع قابلية فهم أكثر صعوبة لفكرة فلسفية، حيث يسعى المرء إلى القليل لمعرفته. سيتم تصور علاقة التريليون بالوحدة بشكل واضح للغاية، في حين أن الفلاسفة لم يتمكنوا بعد من جعل مفهوم الحرية مفهومًا عن طريق وحداته، أي من خلال مفاهيم بسيطة ومعترف بها. وهذا يعني أن هناك عددًا لا نهائيًا من أنواع الصفات التي تشكل موضوعًا مناسبًا للفلسفة، والتي لا يمكن أن يكون تمييزها أكثر دقة. وبالمثل، فإن شرح المعرفة المعقدة من خلال التحليل أكثر صعوبة بكثير من توحيد المعرفة البسيطة المعطاة بالكامل من خلال التأليف، وبالتالي الوصول إلى النتائج. أعلم أن الكثير من الناس يجدون الفلسفة سهلة جدًا مقارنة بالرياضيات العليا. لكن هؤلاء الناس يسمون كل ما هو موجود في الكتب التي تحمل العنوان بالفلسفة. يظهر الاختلاف في النتائج. المعرفة الفلسفية لها في الغالب مصير مختلف الآراء، وهي مثل النيازك، التي لا يعد تألقها بأي شيء طوال مدتها، بينما الرياضيات باقية. الميتافيزيقا هي بلا شك أصعب الدراسات البشرية. ولكن لا يزال يتعين عمل الميتافيزيقا أن يثبت السؤال الذي طرحته الأكاديمية أن على المرء أن يسأل عن الخطوات التي يجب أن يتخذها للعثور عليها.

التأمل الثاني.

الطريقة الوحيدة لتحقيق أعلى درجة ممكنة من اليقين في الميتافيزيقا

إذا كانت الميتافيزيقيا ليست سوى فلسفة لها هدفها الأسس الأولى لمعرفتنا، فإن ما قيل في الدراسة السابقة بشأن المعرفة الرياضية مقارنة بالفلسفة، يجب أن يُفهم أيضًا على أنه ميتافيزيقيا. لقد رأينا اختلافات جوهرية وكبيرة بين نظامي المعرفة اللذين هما موضوع العلمين؛ وهو ما يمكن قوله مع الأسقف واربورتون ، أنه ليس هناك ما هو أضر للفلسفة من الرياضيات ، أي من تقليد الرياضيات في طريقة التفكير ، حيث لا يمكن استخدامها ؛ لأنه ، فيما يتعلق بتطبيق هذه الطريقة في تلك الأجزاء من الفلسفة حيث توجد معرفة الكمية ، فهي شيء آخر تمامًا ، وفائدتها هائلة. في الرياضيات، أبدأ بتعريف موضوعي، على سبيل المثال، مثلث، دائرة، إلخ. في الميتافيزيقا، لا يمكنني أن أبدأ بهذا الشكل؛ ونرتكب العديد من الأخطاء كما نبدأ بتحديد شيء ما يجب معرفته؛ بدلاً من ذلك، يكون التعريف دائمًا تقريبًا آخر شيء يجب القيام به. في الرياضيات، ليس لدي فكرة عن موضوعي حتى يعطيني التعريف؛ في الميتافيزيقا، لدي فكرة أعطيت لي بالفعل، وإن كان ذلك مرتبكًا؛ لا بد لي من توضيحها، وتوسيعها، وتحديدها. فكيف يمكنني أن أبدأ من هذه الفكرة؟ قال أوغسطين: أعرف الزمن جيدًا، لكن عندما يسألني الناس ما هو الزمن، لم أعد أعرفه. الكثير من التطورات والأفكار الغامضة والمقارنات والتصنيفات و؟ وبالتالي فإن اتخاذ قرارات بشأن هذا الموضوع أمر لا مفر منه؛ وأعتقد أنني أستطيع أن أقول إنه على الرغم من أن العديد من الأشياء البارعة والحقيقية قد قيلت عن الزمن، إلا أنها لم تعطِ التعريف الحقيقي؛ أما بالنسبة للتعريف اللفظي أو الاسمي، فهو عديم الفائدة أو قليل الفائدة، لأنه بدونه يسمع بما فيه الكفاية ما تعنيه هذه الكلمة حتى لا نخطئ. إذا كانت جميع التعاريف الموجودة في الكتب صحيحة، فبأي يقين لن نفكر فيه، ما هي العواقب التي لا يمكننا استخلاصها؟ لكن الخبرة تعلمنا أن الأمر ليس كذلك. في الفلسفة، وخاصة في الميتافيزيقا، يمكن للمرء في كثير من الأحيان أن يكون لديه معرفة واضحة ومحددة بموضوع ما، ويستخلص من هذه المعرفة استنتاجات معينة تعريفا لهذا الشيء، وحتى دون عناء إعطاء أحد. يمكنني أن أتأكد على الفور من المسندات المختلفة لكل شيء معين، على الرغم من أنني لا أعرف ما يكفي لإعطاء فكرة محددة صراحة عن الشيء، أي التعريف. على الرغم من أنني لم أشرح لنفسي أبدًا ما هي الرغبة، إلا أنني أستطيع أن أقول على وجه اليقين أن كل رغبة تفترض مسبقًا تمثيلًا للشيء المطلوب؛ أن هذا التمثيل هو توقع للمستقبل؛ أن الشعور بالمتعة مرتبط به؛ إلخ. يدرك الجميع كل هذا بانتظام في حالة الإدراك الفوري للرغبات. انطلاقًا من هذه الأنواع من الملاحظات المقارنة، ربما يمكننا أخيرًا الوصول إلى تعريف الرغبة. ولكن إذا كان بإمكان المرء دائمًا، دون الخوض في هذا التعريف، أن يستنتج ما يبحث عنه المرء من بعض خصائص الشيء المؤكد على الفور، فلا جدوى من محاولة مثل هذا المشروع الدقيق. الأمر مختلف تمامًا، كما نعلم، في الرياضيات. في هذا العلم، معنى العلامات مؤكد، لأنه من السهل معرفة العلامة التي تريد أن تعطيها إياها. في الفلسفة بشكل عام، وفي الميتافيزيقا على وجه الخصوص، تستمد الكلمات معناها من الكلام العادي، باستثناء الحالات التي يتم تحديدها بدقة أكبر عن طريق التعديل المنطقي. ولكن كما في المفاهيم المتشابهة جدًا، والتي تحتوي على اختلاف سري كبير إلى حد ما، غالبًا ما يتم استخدام كلمات متطابقة، يجب على المرء بعد ذلك، في كل تطبيق للمفهوم، على الرغم من أن تسمية هذا المفهوم لا تبدو مناسبة جدًا لاستخدام الكلام العادي، استمر باهتمام شديد، على الرغم من أن الفكرة المرتبطة هنا بالعلامة نفسها هي نفسها حقًا. نقول أن الانسان يميز الذهب عن النحاس عندما يدرك أن الكثافة في أحد هذين المعدنين تختلف عن الأخرى. ويقال أيضًا أن الحيوان يميز بين أنواع الطعام عندما يأكل أحدهما ويترك الآخر. يتم استخدام كلمة “يميز” هنا في كلتا الحالتين، على الرغم من أنها تعني في الحالة الأولى: معرفة الاختلاف، الذي لا يمكن أن يحدث أبدًا دون الحكم، وأنه يشير، في الحالة الثانية، إلى فعل مختلف فقط له تمثيلات مختلفة، ولكن بدون بحاجة للحكم على السبق. لذلك نرى أن الحيوان يقود إلى اختلاف في الأفعال باختلاف الأحاسيس؛ وهو أمر ممكن جدًا دون أن يكون لديه أدنى حاجة للحكم على التشابه أو الاختلاف. من كل هذا تتدفق قواعد هذه الطريقة التي بموجبها يمكن فقط الحصول على أعلى قدر ممكن من اليقين الميتافيزيقي؛ هذه القواعد مختلفة تمامًا عن تلك التي اتبعناها حتى الآن، ونعدك بنتيجة أكثر سعادة، إذا طبقناها، فلن نتمكن أبدًا من أن نعد أنفسنا بأي شيء من هذا القبيل باتباع مسار آخر. القاعدة الأولى والأساسية هي: لا تبدأ بالتعريفات، إلا إذا كان عليك أن تجرب تعريفًا بسيطًا للكلمات، على سبيل المثال: ما هو ضروري والعكس مستحيل. ولكن لا يزال هناك عدد قليل من الحالات حيث يمكن للمرء، في البداية، الجلوس بقدر كبير من اليقين بشأن المفهوم المحدد بوضوح. من الأفضل أولاً أن ننظر بعناية في الكائن لمعرفة ما هو مؤكد على الفور بشأن الفكرة، حتى قبل أن يكون لديه التعريف. سوف نستخلص استنتاجات من هذا، وفوق كل شيء سنسعى للحصول من الموضوع على أحكام مؤكدة تمامًا، دون أن نؤسس أنفسنا على تعريف يبعث على الأمل؛ تعريف لا يجب المخاطرة به أبدًا، ويجب ألا يُمنح إلا بقدر ما هو ناتج بوضوح عن الأحكام الأكثر وضوحًا. القاعدة الثانية هي إيلاء اهتمام خاص للأحكام الفورية حول الشيء، من حيث أنه يقدم أولاً مؤكدًا. بعد التأكد من عدم احتواء أحدهما على الآخر، يتم طرحهما، كما هي بديهيات الهندسة، كأساس لجميع الاستنتاجات اللاحقة. مما يترتب على ذلك، في الأطروحات حول الميتافيزيقا، أن يلاحظ المرء دائمًا بطريقة خاصة جدًا ما هو مؤكد، مهما كان قليلاً، مع إدراك أنه يمكن للمرء أيضًا تجربة معرفة غير مؤكدة، من أجل التأكد. لا يمكن وضع أثر لمعرفة معينة، ولكن مع الانتباه مع عدم الخلط بينها وبين الأولى. أنا لا أستنتج القواعد الأخرى المشتركة بين هذه الطريقة وأي طريقة عقلانية أخرى، وأقصر نفسي على توضيحها بالأمثلة. الطريقة الحقيقية للميتافيزيقا هي في الأساس نفس الطريقة التي أدخلها نيوتن في الفيزياء، والتي أثرت هذا العلم بمثل هذه النتائج المفيدة. يجب علينا، كما تقول، المضي قدمًا في البحث عن القوانين التي بموجبها يتم تحقيق ظواهر معينة في الطبيعة من خلال تجارب معينة، بمساعدة الهندسة في أي حال. إذا لم نرى أساسهم الأول في الأجساد، فمن المؤكد على الأقل أنهم يتصرفون وفقًا لهذا القانون، ويتم شرح الأحداث الطبيعية المعقدة من خلال توضيح كيفية احتوائها. بموجب هذه القوانين الراسخة. نفس الشيء في الميتافيزيقا: البحث عن طريق تجربة داخلية معينة، أي عن طريق الوعي بالوضوح الفوري، المفاهيم الأولية التي هي بالتأكيد في مفهوم الصفة العامة، وإذا كنت لا تعرف على الفور كل جوهر الشيء، يمكنك مع ذلك استخدامه بالتأكيد لاستنتاج عدد كبير من الخصائص في الشيء.

مثال من الطريقة الوحيدة المؤكدة في الميتافيزيقا، المطبقة على معرفة طبيعة الأجسام.

أشير، من أجل الإيجاز، إلى إثبات تم رسمه بالفعل في الدراسة الأولى، في نهاية الفقرة الثانية، لأثبت هنا الاقتراح: أن كل جسم يجب أن يتكون من مواد بسيطة. دون أن أقرر أي شيء عن طبيعة الجسد، فأنا أعلم بالتأكيد أنه يتكون من أجزاء كانت ستظل موجودة إذا لم تكن متحدة مع بعضها البعض؛ وإذا كانت فكرة الجوهر هي فكرة مجردة، فإن فكرة الأشياء الجسدية التي يتكون منها العالم هي بلا شك كذلك أيضًا. لكن ليس من الضروري حتى تسميتها بالجواهر؛ يكفي أن يستنتج المرء بأقصى قدر من اليقين أن الجسد يتكون من أجزاء بسيطة؛ التحليل واضح، لكن تقديمه هنا سيستغرق زمنًا طويلاً. ومع ذلك، يمكنني أن أثبت بأسباب هندسية معصومة عن الخطأ أن المكان لا يتكون من أجزاء بسيطة؛ هذه الحجج معروفة. ومن ثم تم تحديد عدد كبير من أجزاء كل جسم وكلها بسيطة، وعدد متساوٍ مفصول عن الفضاء الذي يشغله الجسد، الذي يتألف جميعًا. ومن ثم يترتب على ذلك أن كل جزء (كل عنصر) في الجسم يشغل حيزًا. إذا سألت نفسي الآن ما هو شغل مساحة، أرى، دون الحاجة إلى القلق بشأن جوهر أو طبيعة المكان، أنه إذا كان بإمكان كل شيء اختراق المكان. كائن دون وجود أي شيء هناك مما يجعل المقاومة، يمكن للمرء أن يقول على أي حال، إذا أراد المرء، أن هناك شيئًا ما في هذا المكان، لكن لا يشغله هذا المكان أبدًا. ومن ثم أرى أن المكان مشغول عندما يكون هناك شيء ما يعارض جسمًا متحركًا، مع محاولة دخوله. لكن هذه المقاومة لا يمكن اختراقها. ولذلك فإن الأجساد تشغل حيزًا من خلال عدم قابليتها للاختراق. لكن عدم القابلية للاختراق هي قوة، لأنها تعبر عن مقاومة، أي فعل يعارض قوة خارجية. من ناحية أخرى، يجب أن تنتمي القوة التي ينتمي إليها الجسم إلى أجزائه البسيطة، وبالتالي فإن عناصر كل جسم تملأ المكان الذي تشغله في المكان بقوة عدم الاختراق. ولكن ماذا لو سألت نفسي أكثر إذا لم يتم تمديد العناصر الأولية من خلال حقيقة أن كل عنصر، في الجسم، يملأ فراغًا؟ يمكنني هذه المرة أن أعطي تعريفًا مؤكدًا على الفور، وهو أنه يتم تمديده، إذا أخذ في حد ذاته (مطلق)، يملأ فراغًا، لأن كل جسم على وجه الخصوص سيملأ فراغًا، على الرغم من عدم وجود أي شيء منه. لكن إذا اعتبرت عنصرًا بسيطًا تمامًا، فعندئذ، إذا تم طرحه بمفرده (بدون اتحاد مع الآخرين)، فمن المستحيل أن أجد فيه تعددية تكون فردياتها منفصلة عن بعضها البعض، ومن القول بأنها تحتل تمامًا مكانا. لذلك لا يمكن تمديدها. وبما أن القوة المطبقة على عدة أشياء خارجية هي سبب عدم القابلية للاختراق وأن العنصر يشغل حيزًا، فإنني أرى بوضوح أن هناك تعددًا ينتج عن هذا التعددية في عملها الخارجي، لكنني أرى أيضًا أنها ليست كذلك والنتيجة هي لا شيء فيما يتعلق إلى الأجزاء الداخلية، وبالتالي لا يتم تمديد العنصر لأنه يحتل مكانًا في الجسم (في التواصل مع الآخرين). سأضيف بضع كلمات أخرى لأظهر مع الدليل الأخير مدى سطحية براهين الميتافيزيقيين، عندما يبدؤون، وفقًا لعاداتهم، بحزم من تعريفهم بمجرد وضعه في المبدأ، ويصنعون حججًا قاصرة، طالما التعريف نفسه مفقود. من المعروف أن معظم النيوتونيين يذهبون إلى أبعد من نيوتن، وأنهم يزعمون أن الأجسام تجذب بعضها البعض على الفور (أو، كما يقولون، من خلال الفضاء الفارغ). أفترض أن صحة هذا الطرح قد أثبتت، والتي بالتأكيد لها الكثير لصالحها؛ لكني أدعي أن الميتافيزيقيا لم تدحضها على الإطلاق. أولاً، تكون الأجساد بعيدة عن بعضها البعض عندما لا تلامس بعضها البعض. هذا هو المعنى الدقيق للكلمة. إذا سألت الآن ما هو المقصود باللمس، فأنا أدرك، بغض النظر عن التعريف، الذي أحكم عليه دائمًا من خلال المقاومة التي توفرها عدم قابلية اختراق الجسم، والتي أتطرق إليها؛ لأني أجد أن هذه الفكرة تأتي، من حيث المبدأ، من الشعور باللمس، كما أظن من خلال حكم البصر وحده، أن إحدى المواد ستلامس الأخرى؛ لكنني متأكد من ذلك فقط في المقاومة التي تدل على عدم القابلية للاختراق. لذلك، عندما أقول: يتصرف الجسد فورًا على جسم من مسافة بعيدة، يبدو الأمر كما لو كنت أقول إنه يعمل عليه فورًا، ولكن عن طريق عدم الاختراق. لإثبات استحالة هذه النقطة، سيكون من الضروري إثبات: إما أن عدم القابلية للاختراق هي القوة الوحيدة لجسم ما، أو على الأقل أن الجسم لا يمكنه التصرف على الفور مع أي هيئة أخرى، دون القيام بذلك في نفس الوقت بالوسائل. من عدم القابلية للاختراق. ولكن نظرًا لأن هذا الدليل لم يتم تقديمه أبدًا، وكل شيء يشير إلى أنه لن يكون كذلك، فإن الميتافيزيقا على الأقل ليس لديها سبب للاعتراض على الانجذاب الفوري من مسافة بعيدة. ومع ذلك، دعونا نرى كيف يفكر الميتافيزيقيون. أولاً، تعريف: الاتصال هو معارضة فورية ومتبادلة لهيئتين. ومن ثم فإنه يترتب على ذلك أنه إذا كان هناك جسمان يتصرفان على الفور على بعضهما البعض، فإنهما يلمسان بعضهما البعض. الأشياء التي تلمس ليست بعيدة عن بعضها البعض؛ لذلك لا يتصرف جسمان على الفور على بعضهما البعض من مسافة بعيدة، إلخ. التعريف خفي: أي وجود مباشر ليس اتصالاً؛ إنه ذلك فقط عن طريق عدم القابلية للاختراق. كل شيء آخر مبني في فراغ. أنا مستمر في معاهدتي. ويترتب على المثال المذكور أنه يمكن للمرء أن يقول على وجه اليقين الكثير من الأشياء عن شيء ما، سواء في الميتافيزيقا أو في العلوم الأخرى، دون تحديده. في الواقع، لم يتم تحديد الجسد أو المكان أعلاه، ومع ذلك تم التأكيد على بعض الافتراضات. الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو إثبات أنه من الضروري للغاية المضي قدمًا عن طريق التحليل في الميتافيزيقا، حيث إنها في الحقيقة مسألة توضيح المعرفة المشوشة. انظر، على العكس من ذلك، كيف يتقدم الفلاسفة؛ انظر ماذا يحدث في جميع المدارس؛ يا له من سوء فهم! أكثر المفاهيم تجريدية، التي ينتهي بها العمل الفكري بشكل طبيعي، تبدأ بداياتها، بمجرد أن تتجه إلى مسيرة عالم الرياضيات، والتي يريدون تمامًا تقليدها. ومن ثم هناك فرق معين بين الميتافيزيقيا وأي علم آخر. في الهندسة، وفي العلوم الأخرى لنظرية الأقدار، يبدأ المرء بالأسهل ويتقدم ببطء إلى تمارين أكثر صعوبة. في الميتافيزيقا، نبدأ بالأكثر صعوبة: بالاحتمال والوجود، بالضرورة والصدفة، إلخ، أي بمفاهيم صافية تتطلب تجريدًا كبيرًا، واهتمامًا كبيرًا، ثم خاصة أن علاماتهم تخضع في التطبيق لاهتمام كبير عدد التعديلات التي يجب ألا يفلت اختلافها. يجب أن تكون العملية تركيبية تمامًا. لذلك نحدد أيضًا من البداية، ونستنتج بثقة. أولئك الذين يتفلسفون في هذا الذوق يهنئون أنفسهم على تعلمهم من مقياس الأرض سر التفكير العميق، ولا يدركون أن المقياس الجغرافي يكتسب معرفته من خلال تكوين المفاهيم، بينما لا يستطيع الفلاسفة اكتساب معرفتهم. إلا من خلال التحليل وحده؛ مما يغير طريقة التفكير تمامًا. في أقرب وقت، على العكس من ذلك، بمجرد أن يتخذ الفلاسفة المسار الطبيعي للعقل ليبحثوا قبل كل شيء عما يعرفونه بيقين عن المفهوم المجرد لموضوع ما (على سبيل المثال الزمان أو المكان)، دون المطالبة بالتعريفات.؛ إذا كانوا سببًا فقط لهذه البيانات المعينة؛ إذا سعوا، في أي تطبيق متغير لمفهوم ما، إلى معرفة ما إذا كانت الفكرة نفسها، على الرغم من هوية العلامة التي تمثلها، لم تخضع للتغيير، فربما لن يجلبوا – لا يرون الكثير من الآراء في السوق، لكن القيمة التي يقدمونها ستكون أقل إثارة للتساؤل. سأعطي مثالا آخر. يعطي معظم الفلاسفة نوعًا من المفاهيم الغامضة تلك التي يمكن أن نحصل عليها في نوم عميق. التمثيلات المظلمة هي تلك التي لا ندركها. ومع ذلك، تظهر بعض التجارب أن لدينا أيضًا تمثيلات في نوم عميق، وبما أننا لسنا على علم بها، فقد كانت غامضة. يُفهم الوعي هنا بطريقتين: إما أن يكون المرء غير مدرك لوجود تمثيل، أو يدرك أنه يمتلكه. في الحالة الأولى هناك غموض في التمثيل كما هو في الروح؛ في الحالة الثانية، هناك ببساطة غياب للذاكرة. لكن، يُظهر المثال الذي تم الاستشهاد به بسهولة أنه قد تكون هناك تمثيلات لا نتذكرها عندما نستيقظ، لكنها لا تتبع على الإطلاق أنه لا ينبغي أن تكون مصحوبة بوعي واضح أثناء النوم: كما في المثال الذي قدمه السيد سوفاج من شخص محفز، أو في الأعمال العادية للسفينة النعاس. ومع ذلك، من خلال حقيقة أن المرء يستنتج بسهولة، دون أن يعطى مسبقًا في كل مرة، من خلال الانتباه إلى الحالات المختلفة، والمعنى الذي يعود إلى فكرة ما، فمن المحتمل أنه حدث بعد ذلك لغزًا كبيرًا للطبيعة دون أن يتم ملاحظته، أي أنه ربما في النوم العميق يمكن ممارسة أعظم مهارة للروح في التفكير العقلاني؛ لأنه لا يوجد سبب آخر يؤيد العكس، باستثناء أننا لا نتذكر أي شيء في حالة اليقظة، وهو سبب لا يثبت شيئًا. عندما يزودنا التحليل بمفاهيم واضحة ومفصلة، عندها فقط يمكن أن يكون التوليف قادرًا على إخضاع المعرفة المركبة لأبسط المعرفة، كما هو الحال في الرياضيات.

التأمل الثالث.

في طبيعة اليقين الميتافيزيقي.

§ أولا. – اليقين الفلسفي بشكل عام له طبيعة مختلفة عن اليقين الرياضي.

نحن على يقين عندما ندرك أنه من المستحيل أن تكون أي معرفة خاطئة. درجة هذا اليقين، إذا تم تناولها بشكل موضوعي، تعطي فقط طابعًا كافيًا لضرورة الحقيقة؛ ولكن إذا تم اعتبارها ذاتيًا، فكلما زادت معرفة هذه الضرورة بشكل أكثر سهولة. من وجهة النظر المزدوجة هذه، اليقين الرياضي من نوع مختلف عن الفلسفة. سأثبت ذلك بوضوح شديد، فالفهم البشري، مثله مثل أي قوة أخرى في الطبيعة، يخضع لقواعد معينة. لذلك فنحن لسنا مخطئين لأن الفهم يوحد المفاهيم بشكل غير منتظم، ولكن لأننا ننكر شيئًا ما، فالشخصية التي لا ندركها فيه، ونحكم فقط على ما لا يوجد لدينا وعي في شيء ما. ومع ذلك، أولاً، تصل الرياضيات عن طريق التأليف إلى مفاهيمها، ويمكنها أن تقول على وجه اليقين ما لم ترغب في تمثيله في موضوعها من خلال التعريف، وهو بالتالي غير وارد فيه. لمفهوم التعريف ينطلق فقط من التعريف، وليس له معنى أو قيمة غير تلك المعطاة له عن طريق الكلام. إذا وجهنا انتباهنا الآن إلى الفلسفة، ولا سيما الميتافيزيقا، فسنجدها أكثر غموضًا في تعريفاتها، إذا أخذته للمخاطرة بها، لأن فكرة ما يجب تعريفه معطاة. لذلك، إذا لم يلاحظ المرء إحدى الخصائص المميزة للمفهوم، وحكم المرء على أن المفهوم المطور لا يحتوي على مثل هذا، يصبح التعريف خاطئًا ومضللاً. يظهر لنا عدد لا حصر له من الأمثلة رذائل مماثلة: سأتذكر فقط مثال الاتصال المذكور أعلاه. ثانيًا، تأخذ الرياضيات، في استنتاجاتها وإثباتاتها، في الاعتبار معرفتها العامة تحت العلامات أو الشخصيات التي تحدد بشكل ملموس؛ علاوة على ذلك، تعتبر الفلسفة العلم بعيدًا عن العلامات، ودائمًا ما تكون في صورة مجردة. هذا الاختلاف في كيفية توصل الطرفين إلى اليقين كبير. في الواقع، علامات الرياضيات هي وسيلة حساسة للمعرفة، يمكن للمرء أن يعرف بعد ذلك مع التأكيد الذي يمتلكه المرء من خلال الرؤية، أنه لم يفلت أي فكرة من الانتباه، وأن كل مقارنة على وجه الخصوص قد حدثت. باتباع قواعد سهلة، إلخ. وما يخفف الانتباه بشكل فردي هو أنه ليس من الضروري مراعاة الأشياء في تمثيلها العام، ولكن فقط العلامات الموجودة في معرفتهم الفردية، وهي معرفة حسية. على العكس من ذلك، فإن الكلمات، كإشارات للمعرفة الفلسفية، تعمل فقط على تذكر المفاهيم العامة التي تعبر عنها. لذلك من الضروري دائمًا أن يكون لديك معناه مباشرة أمام عينيك. يجب الحفاظ على الفهم الخالص في حالة الخلاف هذه؛ وبما أن علامة المفهوم المجرد لا تفلت من دون أن نلاحظها، فلا شيء حساس يمكنه في هذه الحالة أن يكشف لنا غيابه؛ ثم يتم اعتبار الأشياء المختلفة على أنها واحدة، ويتم إنتاج المعرفة الخاطئة. لذلك ثبت أن الأسباب التي من خلالها يمكن للمرء أن يحكم على أنه من المستحيل أن يكون مخطئًا في معرفة فلسفية معينة، لا تتساوى في حد ذاتها مع تلك التي يمتلكها المرء في المعرفة الرياضية. بالإضافة إلى ذلك، فإن حدس هذه المعرفة، فيما يتعلق بالصحة، أكبر في الرياضيات منه في الفلسفة، لأنه في السابق يُنظر إلى الموضوع بشكل ملموس في العلامات الحسية، وفي الأخير لا يتم تصورها أبدًا إلا في المفاهيم المجردة، والانطباع الواضح عنها لا يكاد يكون كبيرا مثل انطباع العلامات. في الهندسة، حيث تتشابه العلامات أيضًا مع الأشياء المشار إليها، يكون الدليل أعلى، على الرغم من أن اليقين في الجبر يكون أيضًا إيجابيًا.

§ الثاني. – الميتافيزيقيا عرضة لليقين الكافي للإقناع.

اليقين في الميتافيزيقا له نفس الطبيعة كما هو الحال في أي معرفة فلسفية أخرى. لدرجة أن أي معرفة أخرى من هذا النوع لا يمكن أن تكون مؤكدة أنه بقدر ما تتوافق مع المبادئ العامة التي قدمتها الميتافيزيقا، فمن المعروف من التجربة أنه بصرف النظر عن الرياضيات، في كثير من الحالات، يمكننا أن نكون متأكدين تمامًا، حتى قناعة مبنية على دوافع عقلانية. الميتافيزيقا هي مجرد فلسفة تُطبق على آراء عقلانية أكثر عمومية، ولا يمكن أن تكون معها بخلاف ذلك. لا تنشأ الأخطاء فقط من معرفة أشياء معينة، ولكن قبل كل شيء مما نريد الحكم عليه دون معرفة كل ما هو ضروري لهذا الغرض. يمكن القول إن عددًا كبيرًا جدًا من الأخطاء، كما يمكن للمرء أن يقول كلها تقريبًا، هي نتيجة لهذا الفضول الطائش. إذا كنت تعرف بالتأكيد بعض المسندات لشيء ما، فاجعلها أساس استدلالك، ولن تكون مخطئًا. ولكن إذا كنت تريد حقًا الحصول على تعريف، ولست متأكدًا من أنك تعرف كل ما تحتاج إلى معرفته لتقديمه، ومع ذلك تقدمه، فسوف تكون مخطئًا. لذلك من الممكن منع الأخطاء، من خلال التركيز على معرفة معينة وواضحة، دون المطالبة بالتعريف بسهولة. علاوة على ذلك، إذا استطعت أن تستنتج على وجه اليقين أن جزءًا كبيرًا من سلسلة معينة من الأفكار، لا تسمح لنفسك باستخلاص النتيجة بأكملها، مهما بدا الاختلاف صغيرًا. أوافق على أن الحجة التي من خلالها يكون المرء معتادًا على إثبات أن الروح ليست جسدية هي حجة؛ لكن احذر من استنتاج أن الروح ليست ذات طبيعة مادية. لأن كل شخص بهذا لا يعني فقط أن الروح ليست مهمة، بل يعني أيضًا أنه لا يمكن أن تكون جوهر مادي بسيط، عنصرًا من عناصر المادة. تتطلب هذه النقطة دليلاً خاصًا يثبت أن مادة التفكير هذه ليست في المكان، مثل عنصر جسدي؛ أنه لا يمكن أن يشكل بمواد أخرى مماثلة، من خلال عدم القابلية للاختراق، شيء ممتد، كتلة. ومع ذلك، هذا الدليل لم يتم بعد. إذا كان ذلك ممكنًا، فسيظهر الطريقة غير المفهومة التي توجد بها الروح في المكان.

§ الثالث. – إن يقين الحقائق الأساسية الأولى للميتافيزيقا لا يختلف عن يقين أي معرفة عقلانية أخرى، باستثناء الرياضيات.

في الوقت الحاضر، زعمت فلسفة السيد جروسيوس1 أنها تعطي المعرفة الميتافيزيقية شكلًا مختلفًا تمامًا، من حيث أنها لا تمنح مبدأ التناقض امتياز كونها المبدأ الشامل والأسمى لكل وعي؛ من حيث أنه أدرك العديد من المبادئ الأخرى المؤكدة وغير القابلة للإثبات على الفور، وأكد أن شرعية هذه المبادئ يتم استنتاجها من طبيعة فهمنا، وفقًا لقاعدة أن: ما لا يمكن تصوره بخلاف ذلك على أنه صحيح، صحيح بالفعل. من بين هذه المبادئ ما يلي: ما لا أستطيع تصوره لم يكن أبدًا؛ يجب أن يكون كل شيء في مكان ما وفي زمن ما، إلخ. سأُظهر له في بضع كلمات الخاصية الحقيقية للحقائق الأساسية الأولى للميتافيزيقا، فضلاً عن الشكل الحقيقي لهذه الطريقة التي استخدمها M. مذكرات على أنها “قد يعتقد المرء جيدًا. يمكننا أيضًا أن نستنتج، بشكل عام، درجة اليقين الممكنة في الميتافيزيقا، حيث يجب أن تكون جميع الأحكام الصحيحة إما إيجابية أو سلبية. شكل أي تأكيد يتألف من أن شيئًا ما يتم تقديمه كصفة لشيء، أي أنه مطابق لإشارة شيء ما، أي حكم إيجابي يكون صحيحًا إذا كان المسند متطابقًا مع فاعل. وبما أن شكل كل نفي هو أن يتم تمثيل شيء ما على أنه غير متوافق مع موضوع، فإن الحكم السلبي يكون صحيحًا عندما يكون المسند يكره الذات. وهكذا فإن الافتراض الذي يعبر عن جوهر كل حكم إيجابي، والذي يحتوي بالتالي على الصيغة الأسمى لجميع الأحكام الإيجابية، يتم تصوره على هذا النحو: لكل موضوع مسند مطابق له: إنه مبدأ الهوية. وبما أن الافتراض الذي ينص على جوهر كل نفي ، أي: عدم وجود موضوع يلائم مسندًا لا يحبه ، هو مبدأ التناقض ، فإن هذا الافتراض هو الصيغة الأسمى لجميع الأحكام السلبية. المبدئان المتحدان يشكلان المبادئ الأسمى والعالمية، بالمعنى الرسمي للكلمة، للعقل البشري كله. لذلك كان معظمهم مخطئًا عندما أعطوا مبدأ التناقض سلطة تنتمي فقط إلى الأحكام السلبية. لكن أي اقتراح يُنظر إليه فورًا على أنه خاضع لأحد هذه المبادئ العليا، والذي لا يمكن تصوره بطريقة أخرى، أي إذا كانت هناك هوية أو تناقض فوري في المفاهيم، وإذا تعذر فهمه أو لا يمكن فهمه، فهو غير قابل للإثبات. ينظر إليها من خلال التحليل، باستخدام علامة وسيطة. كل الآخرين يمكن إثباتهم. الجسد قابل للقسمة، وهو اقتراح يمكن إثباته؛ لأنه يمكن للمرء أن يُظهر بالتحليل، وبالتالي بشكل وسطي، هوية المسند والموضوع: الجسد يتكون، – ما هو مؤلف هو قابل للقسمة؛ لذلك الجسد قابل للقسمة. العلامة الوسطى هنا هي صفة التكون. ومع ذلك، يوجد في الفلسفة عدد كبير من الافتراضات التي لا يمكن إثباتها، كما قلنا سابقًا. هذه المقترحات، صحيح، تخضع جميعها للمبادئ الأساسية الرسمية الأولى ، ولكن على الفور. بقدر ما تحتوي على أسباب للمعرفة الأخرى في نفس الوقت، فإنهم يشعرون بالمبادئ الأساسية المادية الأولى للعقل البشري. على سبيل المثال: يتكون الجسد، وهو اقتراح غير قابل للإثبات، حيث لا يمكن تصور المسند على أنه شخصية فورية وأساسية في مفهوم الجسد. تشكل هذه المبادئ الأساسية المادية الأولى، كما يقول كروسيوس بحق، أساس واستقرار العقل البشري. لأنها، كما قلنا أعلاه، هي مسألة تعريفات، والبيانات التي يمكن للمرء أن يستنتج منها على وجه اليقين، على الرغم من عدم وجود تعريف. وكان كروسيوس محقًا عندما ألقى باللوم على مدارس الفلسفة الأخرى في حذف هذه المبادئ المادية، والالتزام فقط بالمبادئ الرسمية. لا شيء يمكن إثباته حقًا بهذه الأخيرة وحدها، لأن المرء يحتاج إلى افتراضات تحتوي على المفهوم المتوسط الذي يمكن بواسطته معرفة العلاقة المنطقية للمفاهيم الأخرى في التفكير العقلاني؛ ومن بين هذه الافتراضات ، يجب أن يكون هناك البعض أولاً. لكن لا يمكن للمرء أبدًا أن يمنح لعدد قليل من المقترحات قيمة المبادئ المادية العليا، إذا لم تكن واضحة لجميع الفهم البشري. لكن، أنا أزعم أنه بخلاف تلك التي قدمها كروسيوس تثير شكوكًا جدية، ولكن فيما يتعلق بالقاعدة العليا لكل اليقين، التي يعتقد هذا الرجل الشهير أنه يعينها لكل المعرفة، وبالتالي أيضًا للمعرفة الميتافيزيقية، لأعرف أن ما يمكنني فقط من السهل أن نرى أن هذا الافتراض لا يمكن أن يكون أساسًا لحقيقة أي معرفة مهما كانت. لأنه إذا وافق المرء على أنه لا يمكن إعطاء أي أساس آخر للحقيقة إلا لأنه من المستحيل عدم اعتبارها صحيحة، فعندئذ يقترح المرء أنه لا يوجد أساس للحقيقة أكثر جوهرية وأن هذه المعرفة لا يمكن إثباتها. لكن، هناك بلا شك عدد كبير من المعرفة غير القابلة للإثبات، لكن الشعور بالإقناع الذي يرتبط بها هو اعتراف وليس دليلاً على صدقها. وبالتالي ليس للميتافيزيقا أسس رسمية أو مادية من اليقين والتي هي من نوع مختلف عن هؤلاء من الهندسة. في كلا العلمين، يتم تنفيذ شكل الأحكام وفقًا لمبادئ الراحة والبغضاء. في كليهما، هناك افتراضات غير قابلة للإثبات، والتي تشكل أساس التفكير. ومع ذلك، نظرًا لأن التعريفات موجودة في الرياضيات، فإن المفاهيم الأولى غير القابلة للإثبات للأشياء المحددة، يجب أن تكون هناك، في الميتافيزيقا، بدلاً من التعريفات، افتراضات مختلفة غير قابلة للإثبات، والتي توفر البيانات الأولى، ولكنها يمكن أن تكون مؤكدة بنفس القدر، والتي تقدم إما الأمر. التعاريف أو مبدأ استقطاعات معينة. الميتافيزيقيا ليست أقل عرضة لليقين الضروري للإدانة من الرياضيات؛ فقط، اليقين الرياضي أسهل، ويشارك أكثر في الحدس.

التأمل الرابع.

الوضوح واليقين اللذين تتأثر بهما المبادئ الأولى للتيولوجيا والأخلاق الطبيعية.

§ 1. – المبادئ الأولى لعلم اللاهوت الطبيعي عرضة لأكبر دليل.

أولاً، هناك أوضح وأسهل فرق ممكن بين شيء واحد وكل الأشياء الأخرى، إذا كان هذا هو الشيء الوحيد الممكن من نوعه.

إن هدف الدين الطبيعي هو السبب الأول، وقراراته لا يمكن الخلط بينها بسهولة مع أشياء أخرى. ومع ذلك، يكون أكبر قدر من الإقناع ممكنًا عندما يكون من الضروري للغاية أن تكون هذه المسندات، وليس غيرها، مناسبة لشيء ما. لأنه غالبًا ما يكون من الصعب، مع التحديدات الطارئة، تلبية الشروط المتغيرة لخواصه، يبدو أنه يعد بمزيد من اليقين أكثر من معظم المعرفة الفلسفية الأخرى. في هذا الجزء من السؤال، لا يمكنني أن أتجنب التحدث، بشكل عام، عن المعرفة الفلسفية التي يمكن أن يمتلكها المرء عن الله؛ لأن الأمر سيستغرق وقتًا طويلاً لفحص المذاهب الحالية للفلاسفة حول هذا الموضوع. إن الفكرة الرأسمالية التي تقدم نفسها هنا للميتافيزيقي هي الوجود الضروري للغاية للكائن. للوصول إلى هناك، قد يسأل نفسه أولاً: إذا كان هناك احتمال بعدم وجود أي شيء على الإطلاق. إذا أدرك أنه، في هذه الفرضية، لا يتم إعطاء أي كائن على الإطلاق، وأنه لا يوجد شيء يمكن تصوره أيضًا، وأن هذه نهاية كل الاحتمالات، يمكنه البحث بشكل شرعي فقط عن فكرة الوجود، والتي يجب أن تكون بمثابة الأساس لكل الاحتمالات. هذا الفكر سوف يوسع ويقوي الفكرة المصممة للوجود الضروري للغاية. ولكن، دون المضي قدمًا في هذا التصميم المحدد، يمكننا القول إنه بمجرد التعرف على وجود كائن فريد ومثالي وضروري، يتم تقدير مفاهيم بقية قراراته بشكل أفضل، لأنها دائمًا ما تكون الأكبر. والأكثر كمالا. هم أيضًا أكثر ثقة، لأنه لا يمكن التعرف إلا على العناصر الضرورية. هل هو سؤال، على سبيل المثال، لتحديد مفهوم الوجود الإلهي المطلق: أنا أدرك بسهولة أن الوجود الذي يعتمد عليه كل شيء آخر، بما أنه هو نفسه مستقل، سيحدد من خلال وجوده مكان كل الآخرين في العالم، ولكن هذا لن يقرر لنفسه أي مكان بينهم، حيث سيكون معهم جزءًا من العالم. لذلك ليس الله في أي مكان بشكل صحيح، لكنه حاضر في كل شيء، في كل الأماكن التي توجد فيها الأشياء. أدرك أيضًا أنه نظرًا لأن أشياء العالم تنجح بعضها في ظل إمبراطوريته، فلن يخصص لنفسه أي لحظة في هذه السلسلة أيضًا، وبالتالي لم يحدث شيء أو لم يحدث مستقبل فيما يتعلق بمدته. لذلك عندما أقول: إن الله يتنبأ بالمستقبل، فهذا لا يعني أن الله يرى ما سيأتي فيما يتعلق به، ولكن على الرغم من أنه يرى ما سيأتي لأشياء معينة من العالم، وهذا يعني – قل ما سيأتي بعد إحدى دولهم. ومن هنا نرى أن معرفة المستقبل والماضي والحاضر لا تختلف إطلاقاً عن فعل الفهم الإلهي. على العكس من ذلك، فإن هذا الفهم يعرف كل الأشياء في الكون على أنها حقيقية؛ وأنه يمكن للمرء أن يشكل فكرة أكثر تحديدًا ووضوحًا عن هذه البصيرة في الله أكثر من أي شيء يمكن أن يكون جزءًا من العالم كله. والمعرفة الميتافيزيقية عن الله مؤكدة جدًا. لكن الحكم على أفعاله الحرة، على العناية الإلهية، على مسيرة عدالته وصلاحه، لا يزال قليلاً جدًا في المفاهيم التي لدينا فينا عن قراراته، بحيث لا يمكننا في هذا العلم إلا أن يكون لدينا يقين تقريبي، يقين أخلاقي.

§ الثاني. – إن الأسس الأولى للأخلاق، حسب حالتها الحالية، ليست خاضعة بعد لجميع الأدلة اللازمة.

لإظهار ذلك بوضوح، سأثبت مدى ضآلة ما لا يزال معروفًا عن المفهوم الأول للالتزام، وإلى أي مدى، بالتالي، يجب أن نكون بعيدين عن إعطاء، في الفلسفة العملية، للمفاهيم والافتراضات الأساسية، الوضوح والوضوح. اليقين ضروري للواضح. يجب أن نفعل امرا ما، والامتناع عن امر آخر؛ هذه هي الصيغة التي بموجبها يعلن كل التزام. ومع ذلك، فإن كل واجب يعبر عن الحاجة إلى العمل، ويمكن فهمه بطريقتين. يجب أن أفعل أو أفعل شيئًا (كوسيلة)، إذا كنت أريد شيئًا آخر (كغاية)؛ أو يجب أن أفعل شيئًا آخر على الفور (مثل الإنهاء)، وتحقيقه. قد يُطلق على أول هذه الضرورات ضرورة وجود وسائل (ضرورة وجود إشكالية)؛ الثاني، ضرورة الغاية (ضرورة قانونية). يشير النوع الأول من الضرورة إلى عدم وجود التزام مطلقًا، ولكن يشير فقط إلى الوصفة، كما هو الحال عندما يتعلق الأمر بحل مشكلة، بالوسائل التي يجب استخدامها عندما يريد المرء تحقيق غاية معينة. من يعلم غيره ما يجب أن يمارسه أو يتجاهله ليجعل نفسه سعيدًا، إذا كانت هذه هي إرادته، فقد يكون قادرًا على إعادة كل الأخلاق إلى هذه النقطة؛ لكن الأخلاق لم تعد مسألة التزام؛ ما لم يكن هذا الاسم يسمى بضرورة عمل قوسين من دائرة عندما أريد قطع خط مستقيم إلى جزأين متساويين. وهذا يعني أن هذه ليست التزامات، ولكنها مجرد مؤشرات لتحقيق الهدف المقترح بمهارة. لكن، بما أن استخدام الوسائل ليس له ضرورة أخرى غير تلك التي تتعلق بالغاية، فإن جميع الأفعال المنصوص عليها في الأخلاق، بشرط تحقيق غايات معينة، هي في هذا الصدد مشروطة، ولا يمكن أن تحمل اسم الالتزامات طالما هم ليسوا خاضعين لغرض ضروري. يجب أن أعمل، على سبيل المثال، من أجل الكمال التام، أو يجب أن أتبع إرادة الله. بغض النظر عن هذين الافتراضين اللذين ستخضع لهما جميع الفلسفة العملية، فإن هذه القضية، لكي تكون قاعدة وأساسًا للالتزام، يجب أن تصف الفعل باعتباره ضروريًا على الفور، وليس بشرط غاية معينة. الآن نجد هنا أن مثل هذه القاعدة العليا، الفورية لأي التزام، يجب أن تكون غير قابلة للإثبات على الإطلاق. لأنه من المستحيل أن نعرف ونستنتج، من خلال النظر في شيء أو فكرة، أيا كان، ما يجب على المرء أن يفعله، عندما لا يكون ما يفترض أنه غاية، ومتى يكون الفعل وسيلة. ولكن هذا ما لا ينبغي أن يكون، وإلا فلن تكون هناك صيغة للالتزام؛ لن يكون هناك سوى مهارة عملية أو إشكالية. لذلك يمكنني أن أوضح في بضع كلمات أنه بعد التفكير لفترة طويلة في هذا الموضوع، فأنا مقتنع بأن القاعدة: التصرف بكل الكمال الذي تستطيعه، هو الأساس الرسمي الأول لأي التزام للتصرف، مثل القضية: الامتناع عن أي شيء يمثل عقبة بالنسبة لك أمام أكبر قدر ممكن من الكمال، هو الأساس الرسمي الأول فيما يتعلق بواجب الامتناع. وكما هو الحال من المبادئ الأساسية الرسمية الأولى لأحكامنا في مسائل الحقيقة، فإنه لا يتبع شيئًا عندما لا يتم إعطاء المبادئ المادية الأولى، وبالمثل من هاتين القاعدتين الوحيدتين للخير، لا يستمد أي التزام محدد بشكل خاص، إذا كان من غير الممكن إثباته. لا تضاف إليها المبادئ المادية للمعرفة العملية. في هذه الأيام فقط بدأنا ندرك أن القدرة على معرفة الحقيقة هي المعرفة، ولكن أن شم الرائحة هو الشعور، وأنه لا يجب الخلط بين الاثنين. فكما أن هناك مفاهيم للحقيقة غير قابلة للتراجع، أي ما يتم مواجهته في موضوعات المعرفة المعتبرة في حد ذاتها، هناك أيضًا شعور لا يمكن اختزاله بالخير (والذي لا يمكن العثور عليه مطلقًا في أي شيء بشكل مطلق، ولكنه دائمًا ما يكون نسبيًا كائن واعي). إنه عمل الفهم لتحطيم المفهوم المعقد والغامض للخير وإلقاء الضوء عليه، وإظهار كيف ينشأ من مشاعر الخير البسيطة. لكن إذا كان هذا الشعور بسيطًا، فالحكم: هذا جيد، لا يمكن إثباته تمامًا؛ إنه فعل مباشر يؤثر على إدراك الشعور بالمتعة بتمثيل الشيء. وبما أنه يوجد فينا عدد كبير من مشاعر الخير البسيطة المؤكدة تمامًا، فهناك العديد من التمثيلات التي لا يمكن التخلي عنها. لذلك عندما يتم تمثيل فعل ما على أنه جيد على الفور، لجعله يحتوي بطريقة خفية على بعض الخير الآخر الذي يمكن التعرف عليه من خلال التحليل، مما يجعله يستدعي الكمال؛ إن الحاجة إلى هذا الإجراء هي إذن مبدأ التزام مادي لا يمكن إثباته. هذه القضية، على سبيل المثال: أحب من يحبك، هي قضية عملية، وهي، صحيحة، خاضعة لقاعدة الالتزام الرسمية العليا والإيجابية، ولكن على الفور. لأنه بما أن المرء لا يستطيع أن يوضح بالتحليل سبب احتواء الحب المتبادل على الكمال، فإن هذه القاعدة لا تظهر عمليًا[H1] ، أي عن طريق الاختزال إلى ضرورة الآخر. لكنها تدخل على الفور في القواعد العامة للأعمال الصالحة. ربما لا يظهر المثال المختار ذلك بشكل واضح ومقنع بما فيه الكفاية؛ لكن حدود موجز مثل هذا، الحدود التي ربما تجاوزتها بالفعل، لا تسمح لي بأن أكون كاملة كما أريد. إنه قبح فوري مرتبط بالعمل، والذي يعارض إرادة الشخص الذي يأتي منه وجودنا وكل أنواع الخير. هذا التشوه واضح، رغم أنه لا يظهر في المضايقات التي يمكن أن تصاحب تنفيذه كنتيجة. الاقتراح: فعل ما يتوافق مع إرادة الله، هو إذن مبدأ مادي للأخلاق، وهو مبدأ مع ذلك يخضع رسميًا، ولكن فورًا، للصيغة العالمية العليا التي سبق ذكرها. يجب ألا ننظر باستخفاف على أنه غير قابل للإثبات، في الفلسفة العملية، أكثر منه في النظرية، وهو ليس كذلك. ومع ذلك، فإن المبادئ التي تحتوي على أسس جميع الافتراضات العملية الأخرى لا غنى عنها. لقد أدلى هتشسون وآخرون بالفعل، تحت عنوان المشاعر الأخلاقية، بملاحظات جيدة حول هذا الموضوع. ومع ذلك ، يجب أولاً تحديد المفاهيم الأساسية العليا للالتزام بيقين. في هذا الصدد، فإن رذيلة الفلسفة العملية أكبر من تلك الخاصة بالفلسفة التأملية، لأنه لا يزال من الضروري، وقبل كل شيء، تحديد ما إذا كانت ملكة المعرفة، أو الشعور (الأساس الداخلي الأول لملكة الشهية)، هي القاعدة الوحيدة للمبادئ الأولى في هذا الصدد.

الخاتمة.

هذه أفكاري في الحكم الصادر عن الأكاديمية الملكية للعلوم. إنني على ثقة من أن الأسباب التي قدمتها لها بعض الأهمية لحل المسألة المقترحة. أما بالنسبة للعناية والنسب والأناقة في التنفيذ، فقد أخذت على عاتقي تخصيص بعض هذه المرافق بدلاً من منع نفسي من إعطاء الوقت اللازم للفحص، خاصة وأن هذا العيب إذا نجح يمكن إصلاحه بسهولة.

الاحالات والهوامش:

1.شعرت أنه من الضروري ذكر هذه الفلسفة الجديدة هنا. لقد أصبح مشهورًا جدًا في وقت قصير، فقد قدم، فيما يتعلق بتوضيح العديد من الآراء، مثل هذه الخدمات التي لا جدال فيها، أنه سيكون خطأ جوهريًا ، عندما يتحدث المرء عن الميتافيزيقيا بشكل عام ، تمريره تحت. الصمت. ما أقوله هنا هو طريقته تمامًا، لأن الاختلاف في افتراضات معينة لا يكفي لتأسيس واحدة أساسية من فلسفة إلى أخرى.

المصدر:

Emmanuel Kant, Recherche sur la clarté des principes de la théologie naturelle et de la morale, Traduction par Joseph Tissot. Mélanges de logique, Ladrange, 1862 (p. 79-126).

كاتب فلسفي

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