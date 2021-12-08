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السبت المقبل موعداً للاحتفال بمئوية تأسيس الدولة العراقية

السبت المقبل موعداً للاحتفال بمئوية تأسيس الدولة العراقية

حدد مجلس الوزراء، بجلسته الاعتيادية التي عقدت، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي، السبت المقبل موعداً لإقامة احتفالية ذكرى مرور 100 عام على تأسيس الدولة العراقية.
وقال المتحدث باسم المجلس، حسن ناظم، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي: إن “مجلس الوزراء وجه وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع العراقيين المهاجرين على العودة طوعاً”.
وأضاف أن “مجلس الوزراء قرر تأمين المبالغ المالية لوزارة الصحة لاستكمال متطلبات مستشفى النجف التعليمي”، مبينا أن “مجلس الوزراء صوت على تأمين مبالغ مالية لإيصال التيار الكهربائي إلى مضخات بحيرة الثرثار، وخول وزارة المالية تأمين المبالغ اللازمة لاستكمال مشروع ماء السماوة الكبير”.
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