الصحة: نترقب الدخول في موجة كورونا الرابعة بأي لحظة

بغداد/ حسين حاتم

مازالت وزارة الصحة حذرة ومتأهبة حتى مع انخفاض الموقف الوبائي لإصابات ووفيات كورونا تحسبا لدخول موجة رابعة قد تكون اشد فتكا من الموجات السابقة.

ومنذ الأسبوع الأول من تشرين الثاني الماضي، يسجل العراق معدل إصابات بفايروس كورونا يقل عن الألف حالة يوميا.

وتقول عضوة الفريق الطبي الإعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح، في حديث لـ(المدى)، إنه “رغم استقرار الموقف الوبائي والوضع الصحي في البلاد الا اننا معرضون لموجات جديدة قد تكون أسوأ من سابقاتها”.

وأضافت فلاح، “لا يوجد توقيت محدد لدخول موجة جديدة لذا يجب ان يكون المواطن على حذر والتزام دائم بالإجراءات الوقائية”.

وأشارت عضوة الفريق الطبي الإعلامي لوزارة الصحة الى، ان “العراق مقبل على موسم تزداد فيه الامراض الانتقالية والتنفسية التي تنذر بخطورة صحية”.

وتابعت فلاح، ان “نسبة الملقحين في الجرعة الأولى للفئة المستهدفة من عمر 12 عاما فما فوق بلغت كجرعة أولى 27%، وكجرعة ثانية 17%”، وبينت، ان “الوضع الصحي في العراق حاليا يحتاج الى اقبال أكبر على التلقيح ونسبة أكبر من الملقحين، للوصول الى المناعة المجتمعية والتمكن من مواجهة المتحورات الفايروسية والتقليل من تأثيرها”.

وأردفت فلاح، أن “الوزارة اتخذت جميع الاجراءات الوقائية والاحترازية من خلال توفير اجهزة التنفس الاصطناعي وتوسيع السعة السريرية وتوفير المستلزمات الطبية والتشخيصية والعلاجية تحسبا لدخول اية موجة جديدة”.

من جانبه، قال مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير، لـ(المدى)، إن “جميع الفحوصات التي يتم بموجبها كشف سلالات كورونا موجودة في مختبرات الوزارة، أما نوع السلالة فيتم الكشف عنه من خلال الفحص المركزي فقط”.

وأوضح الحلفي، أن “كشف السلالة في المختبر المركزي يعد كافياً وليس شرط وجودها في جميع المختبرات”، لافتا إلى أن “نماذج تصل من المحافظات بصورة مستمرة، ويقوم المختبر المركزي بدراسة هذه السلالة”.

وواصل مدير الصحة العامة، “حتى الآن لم يتم تشخيص اي حالة لسلالة أوميكرون او تسجيل إصابات بالموجة الرابعة”، مؤكدا أن “السلالة الغالبة في العراق هي دلتا”.

الى ذلك، قال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في حديث لـ (المدى)، إن “العراق لا يتصدر الدول العربية بشأن اعداد الاصابات والوفيات بفايروس كورونا”.

وأضاف البدر، أن “العراق بات يسجل تراجعاً واضحاً بأعداد الإصابات مقابل نسب شفاء مرتفعة بنسبة قاربت الـ 98%”.

وزاد، أن “الوزارة مستمرة بتطوير المختبرات والقدرات لمواجهة الفايروس”، مستدركا أن “التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية ليس بالمستوى المطلوب”.

واستطرد البدر، أن “العراق لغاية الان لم يسجل أي إصابة بالمتحور الجديد لفايروس كورونا (اوميكرون)”، مؤكداً أن “مختبرات الوزارة قادرة على تشخيص هذا الفايروس”.

وسجلت وزارة الصحة العراقية 16 حالة وفاة جديدة بفايروس كورونا في العراق، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (المدى)، انها سجلت 16 حالة وفاة جديدة بفايروس كورونا في عموم العراق، ليصبح العدد الكلّي للمتوفين جرّاء فايروس كورونا 23919 حالة، منذ انتشار الجائحة في البلاد.

ووفقا للبيان، فإن العدد الكلي للإصابات بجائحة كورونا بلغ 2085586 حالة، بعد تسجيل 625 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وتعافى اليوم من فايروس كورونا 925 شخصا، ليرتفع عدد الذين اكتسبوا الشفاء من الفايروس المستجد الى 2051912 شخصاً.

وزارة الصحة أشارت الى ان عدد من تلقى اللقاح في العراق لغاية اليوم وصل الى 7787013 شخصا، من أصل 40 مليون عراقي.

ووضع العراق جدولاً أسبوعياً متفقاً عليه لتسلم شحنات اللقاح، وسينتهي تسليم 36 مليون جرعة نهاية العام الحالي، وهي من مجموع 46 مليون جرعة مخصصة للعراق.

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