الكاظمي يصل إلى إقليم كوردستان وهذا ما بحثه هناك



وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يوم الأربعاء إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

ووفقا لبيان صادر عن حكومة الإقليم فإن رئيسها مسرور بارزاني استقبل في مطار أربيل الدولي، الكاظمي.

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء الاتحادي وصل إلى إقليم كوردستان يرافقه وفد كبير ضم وزير الدفاع وعدداً من القادة العسكريين.

وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس حكومة إقليم كوردستان بزيارة رئيس الوزراء الاتحادي إلى إقليم كوردستان، وتم التباحث حول التطورات والمستجدات في العراق بعد نجاح الانتخابات النيابية.

وأشار البيان إلى أن تم التأكيد على أهمية تحقيق الاستقرار والنهوض بالواقع الاقتصادي وحل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور.

كذلك جرى تسليط الضوء على الهجمات الأخيرة التي ارتكبها إرهابيو داعش، وشددا على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي لاجتثاث الإرهاب من جذوره، حسب البيان.

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