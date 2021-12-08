المنتخب الإماراتي أول المتأهلين للدور نصف النهائي في غرب آسيا للناشئين

تأهل المنتخب الإماراتي إلى الدور نصف النهائي في بطولة غرب آسيا للناشئين، المقامة في السعودية.

وتصدر “الأبيض” مجموعته بعد تحقيقه فوزين على سوريا ( 4-1)، وعلى فلسطين (2-0) توالياً في المباراة التي أقيمت على ملعب النهضة في مدينة الدمام.

وفي باقي المباريات، اكتسح المنتخب العراقي نظيره اللبناني بثلاثية نظيفة على استاد الخليج. وبهذه الخسارة يختم المنتخب اللبناني مشاركته في البطولة من دون تحقيقه أي نقطة مسجلاً هدفاً وحيداً.

وستكون المباراة القادمة للمنتخب العراقي حاسمة، عندما يقابل منتخب السعودية مستضيف البطولة، فالفائز في المباراة سيتصدر المجموعة، وبالتالي سيكون في الدور نصف النهائي.

وفي المجموعة الثالثة، فاز المنتخب اليمني على المنتخب الأردني 3-1 في أولى مبارياته في البطولة. وكان الأردن قد لعب مع البحرين وفاز بنتيجة 4-0 الأحد الماضي.

وسيحتاج المنتخب اليمني إلى الفوز أو التعادل أمام البحرين للعبور متصدراً للدور النصف نهائي.

وستقام المبارايات المتبقية في المجموعات الثلاث نهار الخميس 9 كانون الأول (ديسمبر).

وينص قانون البطولة على تأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور القادم، يرافقهم صاحب أفضل مركز ثاني في المجموعات الثلاث.