برهم صالح: يجب ضمان مشاركة حقيقية للمسيحيين

شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، امس الثلاثاء، على أهمية ضمان مشاركة حقيقية للمسيحيين في الميادين السياسية والاجتماعية والثقافية.

وذكر بيان رئاسي، أن “صالح استقبل، قداسة البطريرك مار آوا الثالث رويل، وهنأ رئيس الجمهورية، رويل بمناسبة تنصيبه رئيساً لكنيسة المشرق الآشورية في العراق والعالم”.

واضاف صالح، بحسب البيان، أإن “المسيحيين جزء لا يتجزأ من النسيج العراقي وتشهد بذلك إسهاماتهم الوطنية وتمسكهم ببلدهم، وعليه لا بدّ من ضمان مشاركة حقيقية لهم في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية”، مؤكداً “ضرورة عودة جميع النازحين المسيحيين إلى مناطقهم، وكذلك ضمان العودة الطوعية الآمنة والمستقرة للمهاجرين في الخارج”.

واشار، الى أن “الاعتداءات التي يتعرض لها المسيحيون مرفوضة ومدانة من قبل جميع العراقيين على اختلاف انتماءاتهم”.

من جانبه، قدّم البطريرك “شكره لرئيس الجمهورية، وتقديره للجهود التي يبذلها في قضايا المسيحيين ودعمه المتواصل للمكونات العراقية في سبيل إرساء التعايش والسلم الأهلي والمجتمعي”.

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