بعد جدل وتضارب.. الداخلية تكشف طبيعة انفجار البصرة

علق مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، الثلاثاء، حول طبيعة انفجار البصرة.

وقال المصدر في تصريح (7 كانون الاول 2021)، ان “الحادث حصل جراء انفجار دراجة نارية قرب إحدى العجلات ما ادى الى احتراقها”.

وأضاف أن “الدراجة التي انفجرت كانت تحمل مواد متفجرة”، مبينا أن “الحصيلة الأولية تشير إلى سقوط قتيلين كحصيلة أولية، إضافة الى وجود جرحى تم نقلهم الى المستشفيات لتقلي العلاج اللازم”.

وأكد المصدر أن “الانفجار يعد جنائيا بحسب الدلائل الأولية للحادث”.

وفي وقت سابق، افاد مراسلنا، الثلاثاء، بانفجار سيارة مفخخة قرب مستشفى البصرة التعليمي (الجمهوري). وذكر مراسل (7 كانون الاول 2021)، ان “سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من مطعم (جنوة) مقابل استشارية مستشفى البصرة التعليمي (الجمهوري)”. واضاف، ان “هناك انباء عن وقوع 6 قتلى و7 جرحى”. N.A

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