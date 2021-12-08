Posted on by

بيان صادر عن المكتب الاعلامي للجبهة الوطنية المدنية – موج

تدين الجبهة الوطنية المدنية (موج) وتستنكر بكافة قياداتها وكوادرها العمليات والجرائم الإرهابية التي ازدادت مؤخرًا والتي كان اخرها ماشهدته محافظة البصرة من تفجير ارهابي آثم.

لطالما حذرنا مسبقاً من استغلال الجماعات الارهابية لغياب الاستقرار السياسي لتنفيذ اعمالها الارهابية، واكدنا ضرورة استئصال الارهاب من جذوره بعمليات حقيقية مدروسة وخطط استراتيجية لوضع حدٍ لتلك الخروقات وهو ما نكرره ونؤكد عليه اليوم بتعزيز الجهد الاستخباري وعدم التهاون باتخاذ اجراءات رادعة بحق العصابات الارهابية

الرحمة والخلود لشهداء العراق من المدنيين ومن المدافعين عن الوطن والعزة والكرامة لأبنائنا الصامدين بصدورهم بوجه الإرهاب والشفاء العاجل لجرحانا الصابرين.

المكتب الاعلامي – الجبهة الوطنية المدنية (موج)

بغداد – 8 كانون الاول 2021

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close