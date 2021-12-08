بيان صادر عن المكتب الاعلامي للجبهة الوطنية المدنية – موج

تدين الجبهة الوطنية المدنية (موج) وتستنكر بكافة قياداتها وكوادرها العمليات والجرائم الإرهابية التي ازدادت مؤخرًا والتي كان اخرها ماشهدته محافظة البصرة من تفجير ارهابي آثم.

لطالما حذرنا مسبقاً من استغلال الجماعات الارهابية لغياب الاستقرار السياسي لتنفيذ اعمالها الارهابية، واكدنا ضرورة استئصال الارهاب من جذوره بعمليات حقيقية مدروسة وخطط استراتيجية لوضع حدٍ لتلك الخروقات وهو ما نكرره ونؤكد عليه اليوم بتعزيز الجهد الاستخباري وعدم التهاون باتخاذ اجراءات رادعة بحق العصابات الارهابية

الرحمة والخلود لشهداء العراق من المدنيين ومن المدافعين عن الوطن والعزة والكرامة لأبنائنا الصامدين بصدورهم بوجه الإرهاب والشفاء العاجل لجرحانا الصابرين.

المكتب الاعلامي – الجبهة الوطنية المدنية (موج)

بغداد – 8 كانون الاول 2021

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