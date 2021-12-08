Posted on by

ضبط عبوات ومقذوفات وعجلة مفخخة في مناطق متفرقة

ضبط عبوات ومقذوفات وعجلة مفخخة في مناطق متفرقة

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، العثور على عبوات وقنابر هاون، وعجلة مفخخة، في محافظتي كركوك وديالى.

وقالت الخلية في بيان  إن “القطعات الامنية تواصل واجباتها المكلف بها في مختلف قواطع المسؤولية، ففي محافظة كركوك تم العثور على قنبرتي هاون 60 ملم و قنبرة هاون 120ملم و٣ عبوات ناسفة مختلفة”.

وأضافت، أنه “في كركوك أيضاً تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من العثور على وكر مفخخ ودراجة مفخخة”.

اما في محافظة ديالى، أشار البيان إلى “عثور القوات الأمنية على عجلة مفخخة نوع تويوتا يبك اب دبل قمارة تم تفجيرها”.

من جانبها، عثرت قيادة عمليات سومر “خلال عملية استطلاع مسلح على قنبرتي هاون 82 ملم و٦ مقذوفات 155 ملم، حيث تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close