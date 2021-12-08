ضبط عبوات ومقذوفات وعجلة مفخخة في مناطق متفرقة

وقالت الخلية في بيان إن “القطعات الامنية تواصل واجباتها المكلف بها في مختلف قواطع المسؤولية، ففي محافظة كركوك تم العثور على قنبرتي هاون 60 ملم و قنبرة هاون 120ملم و٣ عبوات ناسفة مختلفة”.

وأضافت، أنه “في كركوك أيضاً تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من العثور على وكر مفخخ ودراجة مفخخة”.

اما في محافظة ديالى، أشار البيان إلى “عثور القوات الأمنية على عجلة مفخخة نوع تويوتا يبك اب دبل قمارة تم تفجيرها”.

من جانبها، عثرت قيادة عمليات سومر “خلال عملية استطلاع مسلح على قنبرتي هاون 82 ملم و٦ مقذوفات 155 ملم، حيث تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا”.