فيديو.. ليليا الأطرش “سكرانة” وتشتم متابعيها بألفاظ نابية

تعرضت الممثلة السورية، “ليليا الأطرش”، لهجوم لاذع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب ظهورها بحالة غير طبيعية أثناء بث مباشر من حفل النجمين اللبنانيين “وائل كفوري” و”ملحم زين” يوم الجمعة 23 يوليو/ تموز.

وفي التفاصيل، بدأت ليليا بثاً مباشراً عبر حسابها على انستغرام لتنقل أجواء الحفل، لكنها كانت تتحدث بطريقة اعتبرها البعض غير متزنة، حيث عمدت إلى شتم بعض متابعيها بألفاظ نابية رداً على الذين اتهموها يشرب الكحول قائلة: “تضرب إنت والشرب، لا بقى تشرب، أنا عم ورجيكم وائل كفوري، ولكم إذا أنتوا بيصحلكم تيجو تسهروا عليه، بدكم 100 سنة”.

وعلى ضوء ذلك، اتهم عدد من المتابعين الأطرش بالتندر على الحال الذي ألمّ بالسوريين من قطع للكهرباء لساعات طويلة وارتفاع مستويات الفقر في مناطق سيطرة النظام السوري، وتآكل الدخل الشهري للسواد الأعظم من العائلات السورية، في حين تنعم الأطرش بحفلة فنية دوناً عن الآخرين.

واللافت، أن ردود الفعل انقسمت حول هذا الفيديو، إذ اعتبر متابعون أن تصرفها مخجل ولا يجوز أن يصدر من نجمة لها مكانتها على الساحة الفنية، مرجحين أنها لا تعي كيف تتصرف نتيجة شربها للكحول، وآخرون سخروا من أنها من الممكن أن تخرج عن تدافع عن نفسها بالقول: “كان تلفوني مسروق وبدهم يشوهوا صورتي”.

من جهة ثانية، دافع آخرون عن “ليليا”، إذ اعتبروا أنه لا يجوز لأحد أن يملي عليها الطريقة التي ستعيش بها حياتها، لافتين إلى أن تصرفها ناجم عن الطريقة الاستفزازية التي اعتمدها بعض المتابعين أثناء البث المباشر بخاصة أنها كانت تهدف إلى نقل جو الفرح الذي كانت تعيشه خلال الاستماع إلى النجمين وائل كفوري وملحم زين.

وبعد موجة السباب، بدت الأطرش توجه تحية لأحد متابعيها تخاطبه باسم جوني تدعوه للمجيء إليها، ليتضح بعد ذلك تعليق يعود للممثلة السورية “جيني إسبر” على بث الأطرش للحفل”

هذه الحادثة، تأتي بعد أشهر فقط على جدل أثارته الممثلة “ليليا الأطرش” جراء نشرها صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي بدت فيها وهي ترتدي لباساً فاضحاً وتجلس في أحد مقاهي مدينة دبي.

وسبق للأطرش أن قطعت بثها المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب دخول شاب سوري معها إلى البث وشتم نظام الأسد بقوله: “يلعن روح حافظ بقبره.. يلعن الأسد بقبره”، وفور سماع الأطرش العبارة التي تحدث فيها الشاب، شعرت بالغضب وبدأت بتوجيه الشتائم له قاطعة الاتصال.

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هذه الحادثة، تأتي بعد أشهر فقط على جدل أثارته الممثلة “ليليا الأطرش” جراء نشرها صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي بدت فيها وهي ترتدي لباساً فاضحاً وتجلس في أحد مقاهي مدينة دبي.

واتهمها متابعوها بالعُري الواضح في ملابسها سعياً منها للحصول على الإقامة الذهبية التي منحتها دولة الإمارات لعدد كبير من الممثلين السوريين المقيمين فيها، فضلاً عن هوَسها في إجراء عمليات تجميل متعددة غيّرت من ملامحها، الأمر الذي منع الكثيرين من متابعيها من التعرّف على هويتها.

وسبق للأطرش أن قطعت بثها المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب دخول شاب سوري معها إلى البث وشتم نظام الأسد بقوله: “يلعن روح حافظ بقبره.. يلعن الأسد بقبره”، وفور سماع الأطرش بالعبارة التي تحدث فيها الشاب، شعرت بالغضب وبدأت بتوجيه الشتائم له ثم قطعت الاتصال.

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