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كركوك.. هجوم صاروخي جديد على مواقع البيشمركة

شنت عناصر من داعش، الثلاثاء، هجوما بالصواريخ على مواقع البيشمركة بالقرب من ناحية التون كوبري في محافظة كركوك.
وذكر مراسل  اليوم (7 كانون الاول 2021)، ان “عناصر من داعش وجهت 4 صواريخ كاتيوشا الى مواقع قوات البيشمركة بالقرب من ناحية التون كوبري التابعة لمحافظة كركوك”.
وأضاف، أن “المعلومات الأولية تفيد بعدم وقوع إصابات جراء القصف الصاروخ”، مشيرا إلى أن “أحد الصواريخ سقط على مقربة من قرية في المنطقة”.
جدير بالذكر ان قوات البيشمركة تعرضت خلال الفترة المنصرمة إلى ثلاثة هجمات عنيفة شنها مسلحو داعش في المناطق الفاصلة مع القوات الاتحادية ما أوقع عشرات الضحايا والجرحى بين البيشمركة والمدنيين.
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