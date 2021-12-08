مدير عام صحة بغداد الكرخ يفتتح مشروعين لمعالجة و تصفية مياه الصرف الصحي و مشروع معالجة النفايات…

الطبية في مستشفى ابي غريب العام و بتقنية لاول مرة في العراق

افتتح مدير عام صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف علي الحجامي) مشروعين مهمين في مستشفى ابي غريب العام باستخدام تقنية لاول مرة في العراق المشروع الاول (معالجة و تصفية مياه الصرف الصحي) بسعة (٢٠٠) م٣ و المشروع الثاني (معالجة النفايات الطبية) بحضور مدير قسم المشاريع و الخدمات الهندسية و مدير المستشفى

و بين الحجامي تم افتتاح المشروعين بشكل رسمي بتمويل من منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونسيف) حيث تم استخدام تقنيات حديثة و لاول مرة في العراق في مشروع معالجة و تصفية مياه الصرف الصحي و مشروع معالجة النفايات الطبية حيث سيتم التخلص من النفايات الطبية بطرق حديثة و امنة و بدون اي انبعاثات او غازات تؤثر على البيئة مؤكدا ان هناك مشروع كبير بالتعاون مع محافظة بغداد لشمول جميع مستشفيات الكرخ و بالاخص المستشفيات التعليمية بمشاريع معالجة و تصفية مياه الصرف الصحي و معالجة النفايات الطبية .

اعلام صحة الكرخ

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