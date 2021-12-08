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مدير عام صحة بغداد الكرخ يفتتح مشروعين لمعالجة و تصفية مياه الصرف الصحي و مشروع معالجة النفايات…

 الطبية في مستشفى ابي غريب العام و بتقنية لاول مرة في العراق 

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افتتح مدير عام صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف علي الحجامي) مشروعين مهمين في مستشفى ابي غريب العام باستخدام تقنية لاول مرة في العراق المشروع الاول (معالجة و تصفية مياه الصرف الصحي) بسعة (٢٠٠) م٣ و المشروع الثاني (معالجة النفايات الطبية) بحضور مدير قسم المشاريع و الخدمات الهندسية و مدير المستشفى

و بين الحجامي تم افتتاح المشروعين بشكل رسمي بتمويل من منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونسيف) حيث تم استخدام تقنيات حديثة و لاول مرة في العراق في مشروع معالجة و تصفية مياه الصرف الصحي و مشروع معالجة النفايات الطبية حيث سيتم التخلص من النفايات الطبية بطرق حديثة و امنة و بدون اي انبعاثات او غازات تؤثر على البيئة مؤكدا ان هناك مشروع كبير بالتعاون مع محافظة بغداد لشمول جميع مستشفيات الكرخ و بالاخص المستشفيات التعليمية بمشاريع معالجة و تصفية مياه الصرف الصحي و معالجة النفايات الطبية .

اعلام صحة الكرخ

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