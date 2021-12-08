مسؤول عراقي يكشف مصير اسعار صرف الدولار خلال العام المقبل

أكد مسؤول في الحكومة العراقية، يوم الاربعاء، أن العراق لم يقم بتعويم عملته المحلية، مشيراً إلى أن اسعار صرف الدولار الامريكي ستبقى مستقرة للعام المقبل 2022.

وقال المصدر المسؤول، إن “اسعار الدولار ستبقى مستقرة للعام المقبل 2022، ما دام سعر الدولار سيبقى بدون تغيير في موازنة العام المقبل”، مبينا أن “العراق لم يقوم بتعويم عملته المحلية”.

وأضاف المصدر، الذي ارتأى عدم كشف اسمه، أن “استمرار مبيعات البنك ببيع الدولار عبر مزاده اليومي يحافظ على استقرار الدولار، موضحاً أنه “سيتدخل في حال ارتفاعه الى اكثر من المعقول”.

وتابع، أن “انخفاض الدولار او ارتفاعه سيتأثر بالعرض والطلب في مزاد البنك المركزي، والذي بالعادة الذي سيكون محدودا”.

وأشار المصدر إلى أن “مبيعات البنك المركزي النقدية كافية لتغطية الاسواق المحلية من قبل المتعاملين به والمواطنين”، مستدركاً أن “الاوضاع الامنية والسياسية غير المستقرة ستؤثر سلباً على اسعار الدولار وإن كانت بشكل محدود أيضاً”.

وقرر البنك المركزي العراقي اعتماد سعر الصرف الجديد للدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي بـ (1450 ديناراً مقابل واحد دولار) و قيمت الحكومة موازنة عام 2021 بموجب سعر الصرف الجديد للدينار وألغت سعر الصرف القديم الذي كان يبلغ بحدود ( 1190 ديناراً.

يذكر أن اسعار الدولار ترتفع وتنخفض بين الحين والاخر الا انها لم تنخفض اقل مما حدده البنك المركزي بـ 145 ألف دينار مقابل 100 دولار، ولم ترتفع لأكثر من 150 الف دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت الاسعار في البورصة الرئيسية في بغداد هذا اليوم 148050 ديناراً لكل 100 دولار.