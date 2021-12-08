نحو ألف حالة ابتزاز الكتروني بحق نساء في نينوى العام الحالي

أعلنت منظمة الخط الانساني، أمس الثلاثاء، تسجيل نحو ألف حالة ابتزاز في محافظة نينوى خلال العام الحالي.

وقالت مسؤولة المنظمة المحامية داليا المعماري في تصريحات تابعتها (المدى)، إن “الارقام المسجلة لدى كل من الشرطة المجتمعية والأمن الوطني أظهرت أن حالات الابتزاز خلال العام الجاري بلغت 910 حالات”.

وأضافت المعماري ان “هذه الحالات المسُجلة رسمياً فقط، وان اعدادا كبيرة من الحالات لم تسجل بسبب خوف الفتيات من العادات والتقاليد المجتمعية أي ما يعني أن نينوى تسجل كل يوم ثلاث حالات ابتزاز وقد يرتفع هذا المعدل”.

وأشارت المعماري إلى أن “غالبية الحالات هي بسبب جهل النساء والفتيات في طريقة تأمين الحسابات الخاصة وارسال الصور ومقاطع الفيديو في برامج غير آمنة بالإضافة الى ان العديد منهن يقعن ضحية لعمليات احتيال من قبل المبتزين”.

وشددت، على “ضرورة إطلاق حملات توعية كبيرة للنساء حول طريقة تأمين الحسابات الخاصة وطريقة الاستخدام وعدم التفاعل مع الحسابات الوهمية”.

ونوهت المعماري، إلى ان “آخر استبيان أطلقته المنظمة أظهر ان أكثر من 90% من النساء لا يعلمن كيف يستخدمن برامج التواصل بصورة صحيحة وهذه هي إحدى أسباب وقوعهن كضحايا للمبتزين في العالم الرقمي”.

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