التربية تحسم مسألة الدور الثالث للسادس الإعدادي

وقال متحدث الوزارة في تسجيل صوتي ، إن “التربية حددت موعداً لإجراء امتحانات الدور الثاني التكميلي، ولم يشمل ذلك الدور الثالث”، مبيناً أن “الدور التكميلي هو لمن أدى امتحاناً واحداً فقط في الدور الأول أو الثاني”.

وأكد، أنه “لا وجود لدور ثالث لطلبة السادس الإعدادي”.

وكانت التربية قد حددت في وقت سابق من اليوم، موعد امتحانات “الدور الثاني التكميلي” لطلبة السادس الإعدادي، مبيناً أن “يوم الأربعاء الموافق (22 كانون الأول 2021) سيكون موعدا لإجراء امتحانات الدور الثاني التكميلي لطلبة السادس الاعدادي بفروعه كافة للعام الدراسي 2020- 2021”.