الكاظمي في افتتاح معرض الكتاب: الثقافة سلاح يصنع الحياة ولا خيار لنا غير الأمل

افتتح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، معرض العراق الدولي للكتاب دورة الروائي غائب طعمة فرمان وبشعار “النخلة والجيران” وبحضور ثقافي كبير.

وتجول الكاظمي في أروقة المعرض وزار جميع القاعات التي تتواجد فيها دور النشر المختلفة ورحب بضيوف العراق، مؤكدا ان “تواجدهم مبعث فرح وسرور”.

وخلال الكلمة الرئيسة له في الباحة الخاصة بالمعرض قال “اتشرف بحضوري في هذا المعرض واشكر كل القائمين والمساهمين في هذا العمل الكبير وكذلك كل الجهود المبذولة، المنظمين والحضور، وبالأخص رئيس مؤسسة المدى الاستاذ فخري كريم”.

وأشار الى “حاجة العراق الى هذه المساهمات الثقافية، خاصة وان السياسة انعكست على المشهد الثقافي، فوصلنا لهذا الوضع من التحديات التي نواجهها”.

وبين دولة رئيس الوزراء “كلما نصنع عنصر الامل نجد من يحاول ان يغتال الفرصة، ولهذا كنا اليوم في اربيل والبصرة لايصال رسالة واحدة لكل الإرهابيين والمجرمين والقتلة وفرق الموت بان الدولة باقية ولا خيار غير الدولة”.

وعن زيارته الى البصرة ذكر الكاظمي ان “مجيئنا الى هذه المحافظة لأجل كل المغيبين والشهداء، شهداء تشرين وشهداء الحلم العراقي”، مضيفا “عاهدناكم بالقبض على قتلة هشام الهاشمي واليوم قاتله في السجن وينتظر حكم العدالة”.

وتابع ان “قتلة الدكتورة ريام يعقوب بانتظار دورهم”، لافتا الى ان “هناك محاولة من خيرة الضباط بالبصرة في العثور على منفذي جريمة اول امس”.

وأضاف: العراق مهد الحضارة واول من رسم الخط وابدع الكتب واسس المكتبات، مكتبة الحكمة وما زلنا في هذا المسار لنحافظ على تراث اجدادنا.

وأشار الى ان “الثقافة سلاح يصنع الحياة، تمسكوا بالامل ولا خيار لنا غير الامل”، كما رحب “بكل الضيوف العرب، دور نشر او زوار، وهذا مؤشر لاستعادة الوضع الطبيعي والحضاري باعتباره حاضن الثقافة رغم ما نمر به من تحديات وظروف التي مضت والمحاولات المعروفة لقتلة الحياة وقتل الحلم”.

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