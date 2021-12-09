بالفيديو.. هذا ما فعله زوج اصالة العراقي على المسرح!

اقيمت الفنانة السورية أصالة نصري، حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض 2021.

واظهر مقطع فيديو مصور ان زوجها العراقي الشاعر فائق حسن خلال الحفل الغنائي صعد على خشبة المسرح وقام بألباسها عباءته بطريقة رومانسية شعلت بها مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول العديد من النشطاء هذه الجزئية من حفل النجمة السورية عبر حساباتهم الرسمية الناشطة على منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الحسابات العامة المعنية بـ نقل أخبار المشاهير.

وعلى إثره، انقسمت آراء رواد السوشيال ميديا بين مستغرب من رومانسية فائق حسن وبين معبر عن سروره بـ طريقة اهتمامه بـ زوجته بـ اعتبارهم أن أصالة تستحق كل الاهتمام والتقدير.

في حين اتجه البعض للسلبية وتخوفوا من خواتيم هذا الاهتمام وتنبئوا بـ انفصال النجمين الشهيرين، حيث جاء في تعليقاتهم التي انهمرت على الفيديو المتداول عبر منصة تطبيق INSTAGRAM:

” حل مصطنع”، و” كيوت”، و” يارب يديمها عليهم”، و” ربي يسعدهم”، و” والله صبرت وربي رزقها قمة الرجولة والرحمة”، و” قمة الرجولة”، و” حركات صغار”، و” فديت الله عوضها خير سبحان الله”، و” فدوة ابن العراق”، و” من بدع هـ الحركات أحس النهاية قريبة”، و”وبعد فترة ينفصلوا لأسباب تافهة كل المشاهير كذا”، و” العوض اللي ربي لايحرمنا منه يا رب”.