برشلونة ضيفا على بايرن ميونخ رافعا شعار “الثأر والتأهل”.. التشكيلة الأساسية

يحل فريق برشلونة ضيفا على نادي بايرن ميونخ الألماني مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينيتش، في ختام مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيبدأ الألماني جوليان ناغيلسمان (34 عاما)، المدير الفني للفريق البافاري، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة منافسه الإسباني:

بينما اختار الإسباني تشافي هيرنانديز (41 عاما)، المدير الفني الجديد لفريق برشلونة، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة لغريمه العملاق الألماني:

ويدخل برشلونة هذه المباراة رافعا شعار الفوز لرد الاعتبار والتأهل إلى الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين أمام فريق بنفيكا البرتغالي، منافسه على بطاقة التأهل الثانية، والذي يستضيف دينامو كييف الأوكراني في الوقت ذاته على ملعب على ملعب “النور – Estadio da Luz” في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وفي ما يلي ترتيب المجموعة الخامسة قبل الجولة السادسة الختامية من دور المجموعات لدوري ابطال أوروبا:

1- بايرن ميونخ (ألمانيا) – 15 نقطة

2- برشلونة (إسبانيا) – 7 نقاط

3- بنفيكا (البرتغال) – 5 نقاط

4- دينامو كييف (أوكرانيا) – نقطة واحدة.

وهنالك ثلاثة سيناريوهات لتأهل برشلونة

1- الفوز على بايرن ميونخ بغض النظر عن نتيجة مباراة بنفيكا ضد دينامو كييف.

2- التعادل الفريق الألماني وتعثر بنفيكا أمام دينامو كييف أي الخسارة أو التعادل.

3- الخسارة ولكن شرط عدم فوز بنفيكا على دينامو كييف.

يذكر أن برشلونة تعرض لهزيمة قاسية في عقر داره أمام ضيفه بايرن ميونخ (0-3) في مباراة الذهاب التي جمعتهما يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، على ملعب “كامب نو”، في مستهل مشوارهما ضمن دور المجموعات للموسم الحالي لدوري الأبطال.

وجاءت الهزيمة الماضية بعد أن مني برشلونة بهزيمة مذلة أخرى أمام العملاق البافاري (2-8)، يوم الجمعة 14 أغسطس 2020، على ملعب “النور – Estadio da Luz” في العاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك ضمن الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم (2019-2020).

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