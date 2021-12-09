حينما يكون الكلام المعسول كعسل أو ذهب مغشوش

بقلم مهدي قاسم

القصيدة الجميلة …

الكلام الحلو في حكايته و روايته و العذب بسحره المؤقت ..

وكذلك الحكمة الحسنة ..

قد تكون نافعة أكثر بثمرة جهدها المحسوس

حينما تستحيل إلى فوانيس و قناديل مضيئة

تتدلى عند حافة دروب و ظلال حقول و غابات مديدة

عندما تضيء خطونا المصمم خلقا نحو واحة لحفر بئر استراحة لرعاة رُحل أو مهاجرين تائهين عند تخوم صحارى بلا نهاية .

إلى زرع شجرة وارفة لطيور من هجرتها الجنوبية المرهقة .

عندما تحثنا لشق ساقية رشيقة و مكتنزة بغزارة تدفقها نحو حقول قمح يحاصرها قفار قاحل و جحافل جفاف من كل جهات ..

أو تقودنا وجهة حديقة منسية لإرواء زهرة شاحبة على وشك ذبول ويباس

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فبدون كل هذا ………..

ربما قد يكون كل كلام معسول جميلا وعذبا ، ولكن غير نافع تماما ، مثل ذهب أو عسل مغشوش !..

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