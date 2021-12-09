شمول 1314 مدرسة ببرنامج {التغذية المدرسية}

توقعَ ممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق علي رضا قريشي تطبيق برنامج “التغذية المدرسيَّة” في كانون الأول من العام الدراسي الحالي 2022-2021، في حين يسعى للوصول الى نحو 449 ألف تلميذ في عموم مناطق العراق. وقال قريشي : ان هذا البرنامج يمكن أن يغطي نحو 1314 مدرسة، ومن المهم أن تكون لدى البرنامج التابع للأمم المتحدة سياسة وطنية للتغذية المدرسية، يعمل على تطويرها مع وزارة التربية، لتوسيع نطاق الوصول إلى المزيد من الأطفال المحتاجين، وبحاجة إلى إيجاد تمويل مستدام للبرنامج وأن يتم توسيعه ليكون على المستوى الوطني”.

وأضاف أنَّ “طريقة اختيار مفردات الوجبة المدرسية الواحدة تعتمد على كمية السعرات الحرارية المطلوبة للتلميذ، وحالياً يوفر محتوى السلة كمية كافية من تلك السعرات، كما أنَّ زيادة محتويات السلة تعني زيادة التكلفة المالية، في حين تشكل الميزانية التحدي الأكبر لمشروع التغذية المدرسية في الوقت الحالي”.

وبين قريشي أنَّ “الوجبات المدرسية هي برنامج حماية اجتماعية معترف به عالمياً، ويسهم في العديد من النتائج الإيجابية منها التعليم والتغذية والاقتصادات المحلية وفرص العمل وغير ذلك”، مشيراً إلى أنَّ “العمل المشترك الذي يقوم به برنامج الأغذية العالمي مع وزارة التربية هو وضع أدلة قوية وسليمة لدعم الأطفال في هذا الوقت الحرج، وتأسيس نجاحهم على المدى الطويل من البداية”.

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