طلبة السليمانيَّة يواصلون التظاهر: لا نقبل بالحلول المطروحة

السليمانية: عذراء جمعة

أقدمَ طلبة السليمانية أمس الأربعاء مرة أخرى على إغلاق الطرق الرئيسة في مركز المدينة سعياً منهم للضغط على حكومة الإقليم لتلبية مطالبهم، بينما اكدوا رفضهم الحلول المطروحة.

وعادت التظاهرات الى السليمانية مطلع الأسبوع الحالي بعد ان شهدت الشهر الماضي اعمال عنف ضد المتظاهرين من قبل عناصر الأمن وقمع وإصابات.

وتضمنت المطالب إعادة المنحة الشهرية وبشكل ثابت وتحسين الخدمات في الأقسام الداخلية.

وقال لفيف من الطلبة : ان “تظاهراتنا مستمرة وتركنا مقاعد الدراسة لحين تلبية الحكومة مطالبنا”، بينما اكدوا “رفضهم حلول حكومة الإقليم بمنح وزارة التعليم العالي مبلغ 7 مليارات و250 مليون دينار لدعم ملف الطلبة خلال العام الدراسي الحالي واعتبارا من الاول من كانون الثاني 2022 “.

واضافوا ان “هذا المبلغ لا يسد قيمة المنحة الشهرية المقررة لنا من قبل برلمان كردستان والتي هي أساساً لا تسد متطلبات الطالب الجامعي والتي تم ايقافها منذ العام 2014.

واغلق الطلبة طريق سليمانية_ كركوك المحاذي لجامعة السليمانية ، بالاضافة الى الشارع الرئيس في منطقة بختياري التي يقع فيها المعهد التقني.

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