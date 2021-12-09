مصطفى الكاظمي: بالثقافة والمعرفة نتمسك بالحياة والأمل

قالَ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في كلمة خلال افتتاح معرض العراق للكتاب، أمس الأربعاء: إن “العراق مركز الإبداع والثقافة وهو من أبدع الكتب وأول من وضع المكتبات”، مبينا أنه “بالثقافة والمعرفة نتمسك بالحياة والأمل ونواجه ثقافة السلاح”. وأضاف الكاظمي أنه “بدون الثقافة لا نستطيع التسلح بالعلم والمعرفة”، موضحاً “سنطلق مشروعاً لحماية المثقفين والمبدعين في العراق ونحن بصدد إنشاء مدينة كبرى للمعارض لتعريف العالم بالثقافة العراقية”.

وتابع “كنا في البصرة للوقوف على وضعها الأمني ونحيي القضاة في البصرة كونهم لم يخضعوا للابتزاز والتخويف وبالأمس كان هناك تفجير حاول استهداف أحد المشاركين في التحقيقات”.

ولفت إلى أنه “كانت هناك محاولات من أطراف لإفشال تجربة الحكم المدني بالعراق”، مضيفاً أن “هذه الحكومة تعرضت لكثير من التحديات في هذا الإطار”.

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