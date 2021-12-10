إقبال في تشكيلة يونايتد الأوروبية

استدعى مدرب نادي مانشستر يونايتد الانكليزي رالف رانجنيك مهاجم منتخبنا الأولمبي زيدان اقبال الى صفوف التشكيل الاول للشياطين الحمر لمباراة يونغ بويز السويسري التي جرت امس لحساب المجموعة السادسة ضمن دوري ابطال أوروبا بالإضافة الى لاعبين اخرين تمت دعوتهم من رديف المانيو بحسب موقع النادي البريطاني. وزيدان عمار إقبال، من مواليد مدينة مانشستر عام 2003 ويبلغ من العمر 18 عاما ،بدايته كانت مع نادي سال يونايتد قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد، وفي شهر ايار 2021 وقع زيدان إقبال أول عقد احترافي مع الكتيبة الحمراء، علما انه يجيد اللعب في مركز خط الوسط خلف المهاجمين مع رديف النادي تحت 23 سنة، وقد مثل إقبال منتخب العراق الأولمبي أخيراً في بطولة غرب اسيا، علماً أنه مولود لأب باكستاني وأم عراقية، ويحق له تمثيل ثلاثة منتخبات هي : العراق أو باكستان أو إنكلترا.

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