ابتداء من هذا الموعد.. امطار وانخفاض في درجات الحرارة

تشير توقعات الطقس، الخميس، الى تأثر اجواء العراق بمنخفض جوي ممطر مصحوب بجبهة هوائية باردة ابتداء من منتصف الشهر الحالي.

وذكر المتنبىء الجوي صادق عطية في تدوينة على فيسبوك، اليوم (9 كانون الاول 2021)، انه “مع اقترابنا من منتصف شهر 12 ستندفع حالات جوية ممطرة متتابعة تستمر على فترات وتشمل كافة المدن، ومدن شمال العراق ستكون الاعلى كمية “.

واضاف، ان “حالة الطقس الآن تشير الى..

1- مرتفع جوي يسيطر على اجواء عموم منطقتنا بمساحة تمتد من غرب افريقيا مرورا بالشام والعراق وحتى شمال اسيا وروسيا مما يعني استقرارا تاما و كتلة هوائية باردة مع رياح شمالية غربية نشطة احيانا خلال النهار، ربما تثيرة الغبار على فترات وبرودة الاجواء خلال هذه الليلة والليالي المقبلة .

2- هذا الاستقرار يستمر لغاية قبل نهاية الاسبوع المقبل ، حيث تتاثر مناطق العراق بمنخفض جوي ممطر مصحوب بجبهة هوائية باردة يجلب لنا حالة جوية ممطرة”.

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