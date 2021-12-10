التسرب من المدارس في ازدياد

بغداد: اسراء السامرائي

بوجه طفولي وثياب رثة، يبدأ ذو الفقار عبد الحسين (15) عاماً يومه في أحد تقاطعات بغداد بكسب قوت أسرته من خلال بيع المناديل ومسح زجاج السيارات، متناسياً دراسته التي كان نوعاً ما جيداً فيها. ذو الفقار يقول: إنَّ “ظروف أسرته اضطرته للعمل لاسيما بعد وفاة والده، حيث اصبح المعيل الوحيد لأسرته المكونة من والدته وشقيقتين أصغر منه سناً”.

ويبين أنَّ “ترك دراسته له أثر سلبي في تعلمه، خاصة عندما يجد اقرانه من اصدقائه قد اكملوا دراستهم”.

ويضيف أنَّ “مهنته البسيطة تؤمن مصدر الرزق لاسرته، وان كان مدخولها قليلاً، الا انه يعمل على مساعدة والدته التي تعمل هي الأخرى في المنزل بالخياطة”.

وتعد ظاهرة تسرب الأطفال من المدارس غير جديدة، فهي ترافق كل سنة دراسية واتسعت بعد ظروف جائحة كورونا ما يزيد من نسبة الأمية في البلاد، الى جانب ضياع مستقبل الأطفال الذين يتركون دراستهم بحثاً عن العمل.

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