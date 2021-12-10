التعليم حسب آرثر شوبنهاور

ترجمة د زهير الخويلدي

” أن الهدف الأساسي للتعليم هو التعهد من النهاية الصحيحة بالتعرف على العالم، وهو الهدف الحقيقي لجميع أشكال التعليم. ”

ها هو فيلسوف التشاؤم بامتياز! تتميز فلسفة آرثر شوبنهاور بأكملها بالفعل بالاعتراف بالطبيعة المأساوية للوجود البشري. وفقًا للمفكر الألماني، نقضي حياتنا بأكملها في مطاردة شيء ما ثم آخر ، بدءًا من الرغبة والحرمان إلى خيبة الأمل التي يولدها التملك دائمًا. كتب: “الحياة تتأرجح، مثل البندول من اليمين إلى اليسار ، من الألم إلى الملل”. برنامج ممتع، أليس كذلك؟ يكفي أن نقول إننا لا نستطيع أبدًا أن نحقق السعادة الدائمة وأن كل إشباع هو وهم … يجب أن يقال إن الوجود الذي يقوده شوبنهاور بنفسه أعطاه شيئًا لتغذية استياء معين. كان شوبنهاور يشعر بخيبة أمل عميقة في شبابه من “إسهاب” فلاسفة الجامعة الذين اتهمهم بـ “إفساد الذكاء” ، حيث قام بالتدريس حوالي عام 1820 في جامعة برلين: ولكن على عكس هيجل ، الذي كان أيضًا أستاذًا في نفس الوقت الذي كان فيه ، اجتمع تعاليمه هناك … لا يوجد صدى. لم يكن أكثر نجاحًا من خلال منشوراته في المكتبات ؛ عانى شوبنهاور مما اعتبره ظلمًا وفي عام 1831 تقاعد إلى فرانكفورت ليعيش كناسك. لم يأت الاعتراف به إلا في وقت متأخر ، في نهاية حياته ، بعد نشر مجموعة اتبعاد وافتقاد، التي تم الإشادة بها لأصالتها وحرية نبرتها: من تلك اللحظة فصاعدًا ، نما تأثير شوبنهاور. بعد وفاته ، وكان بشكل خاص حاسم في نيتشه وكذلك على العديد من الكتاب والفنانين الذين يقدرون شكلاً معينًا من الفكاهة ، وهو ما ينعكس على سبيل المثال في فن الحق دائمًا. أحيانًا ما يكون استفزازيًا ، وأحيانًا ساخرًا ، شوبنهاور هو فيلسوف نادرًا ما يشعر المرء بالملل ، وتكمن أسس فلسفة شوبنهاور في امتداد المثالية الألمانية. في عمله الرئيسي ، العالم كإرادة وكتمثيل (1818) ، أخذ شوبنهاور من كانط التمييز بين الظاهرة والشيء في حد ذاته ليثبت أننا نعيش وسط “التمثيلات” ، التي نأخذها على أنها الحقيقة نفسها ولكنها غير موجود. هي فقط الطريقة التي يبدو لنا بها. وراء المظاهر يخفي عالم الإرادة أو “إرادة الحياة” ، الذي ينعش جميع الكائنات. وهكذا يقول عن هذه القوة الأساسية الغامضة التي يسميها الإرادة ، أنها “التعبير الحقيقي الوحيد عن الجوهر الأعمق للعالم. كل شيء يطمح ويسعى إلى الوجود ، وإذا أمكن للوجود العضوي ، أي الحياة ، وبمجرد الفقس ، إلى أقصى تطور ممكن. وبالمثل ، فإن الشعور بالحب ، على سبيل المثال ، يخفي في الواقع غريزة أقل نبلاً: غريزة تكاثر النوع ، والتي تدفعنا إلى اختيار الشركاء الأكثر ملاءمة للخصوبة الجيدة. ، فكرة الإرادة الفردية الحرة أو يظهر الاستقلالية الشخصية على أنها وهم ، يكافح لإخفاء عهد الحتمية العالمية التي توجه سلوكنا. في هذا الصدد ، يرتبط نظام فكر شوبنهاور أحيانًا ببعض الحكمة الشرقية مثل البوذية. لكن ما قيمة هذا التصريح الذي اعتبر فيه شوبنهار أن الموهوب هو مطلق النار الذي يحقق هدفًا لا يستطيع الآخرون تحقيقه ؛ العبقري هو من يحقق هدفًا لا يستطيع الآخرون رؤيته؟ أي دور للتربية في نحت العبقرية؟ وكيف يمكن التعويل على التعليم في صقل الموهبة الإنسانية وصناعة الذكاء؟

” وفقًا لطبيعة عقلنا ، يجب أن تنشأ الأفكار ، عن طريق التجريد ، من تصوراتنا ؛ لذلك يجب أن تكون قبل هؤلاء. عندما يتم اتباع هذه الدورة حقًا ، كما هو الحال مع الشخص الذي لم يكن لديه معلم آخر ولا كتاب آخر غير تجربته الخاصة ، يعرف الإنسان جيدًا ما هي التصورات الموجودة تحت كل فكرة من أفكاره وما تمثله ؛ إنه يعرف كليهما تمامًا ، ويطبقهما بدقة على كل ما يأتي في طريقه. يمكننا أن نطلق على هذه المسيرة اسم التربية الطبيعية. على العكس من ذلك ، في التعليم الاصطناعي ، تملأ القصص والتعاليم والقراءات الرأس بالمفاهيم ، قبل وجود أي اتصال جاد إلى حد ما مع العالم المرئي. من المتوقع أن تجلب التجربة لاحقًا التصورات التي ستؤكد كل هذه المفاهيم ؛ ولكن ، في هذه الأثناء ، يتم تطبيقها بشكل خاطئ ، وبالتالي ، يُحكم على الأشياء والناس خطأً ، ويُنظر إليهم في ضوء خاطئ ، ويتم التعامل معهم بطريقة خاطئة. لذلك اتضح أن التعليم ينتج رؤوسًا ملتوية. هكذا ، في شبابنا ، بعد أن تعلمنا وقراءة الكثير ، غالبًا ما ندخل العالم بجو سخيف ومضحك ، ونشعر أحيانًا بالقلق ، وأحيانًا متغطرس. هو أن عقولنا مليئة بالمفاهيم التي نحاول الآن تطبيقها ، لكننا نطبقها دائمًا بشكل سيء. إنها نتيجة هذا الذي لاحقًا أولاً ، من خلال عملية تتعارض بشكل مباشر مع التطور الطبيعي لعقلنا ، يضع المفاهيم قبل الإدراك. في الواقع ، فالمربّون بدلاً من أن يتعرفوا في الطفل على الملكات نفسها ، وأن يحكموا عليها ويفكروا في تطويرها ، يطبقون أنفسهم فقط على حشو رأسه بالأفكار الأجنبية والجاهزة. إنها مسألة تصحيح بعد تجربة طويلة لكل هذه الأحكام التي ولدت من تطبيق خاطئ للمفاهيم ؛ ونادرا ما ينجح. هذا هو السبب في أن قلة قليلة من المتعلمين يمتلكون الحس السليم الذي يوجد في كثير من الأحيان بين الأميين.ويترتب على ما قلته للتو أن الهدف الأساسي للتعليم هو التعهد من النهاية الصحيحة بالتعرف على العالم ، وهو الهدف الحقيقي لجميع أشكال التعليم. لهذا ، من الضروري قبل كل شيء أن يسبق الإدراك الفكرة في كل شيء ، والمفهوم الضيق ، والمفهوم الأوسع ، وأن التعليم بأكمله يتم بالترتيب الذي تفترضه مفاهيم الأشياء. بمجرد فقدان رابط من هذه السلسلة ، فإنه ينتج عنه مفاهيم خاطئة تؤدي إلى مفاهيم خاطئة ، ثم في النهاية ، نظرة فاشلة للعالم بشكل فردي ، حيث يمشي الجميع تقريبًا لفترة طويلة في رؤوسهم ، ومعظم الناس دائمًا. من يفحص نفسه سيجد أن فهمًا واضحًا أو واضحًا للعديد من الأشياء والعديد من العلاقات البسيطة إلى حد ما لم يأت إليه إلا في سن ناضج جدًا ، وأحيانًا فجأة. هذا لأنه كان هناك حتى ذلك الحين ، في معرفته بالعالم ، نقطة غامضة ناتجة عن فجوة في الكائن في وقت تعليمه الأول ، سواء كان ذلك مصطنعًا ، أو قدمه الرجال ، أو ببساطة طبيعيًا ، بناءً على التجربة الفردية . لذلك ينبغي على المرء أن يسعى إلى إنشاء سلسلة طبيعية من المعرفة بشكل منطقي ، من أجل أن يبدأ الأطفال بطريقة منهجية ، وفقًا لها ، في التعامل مع الأشياء والعلاقات في العالم ، دون السماح لهم بالدخول إلى رؤوسهم. تخلص من. قبل كل شيء ، يجب توخي الحذر لضمان عدم استخدام الأطفال للكلمات التي لا يربطون بها أي معنى واضح [1]. لكن النقطة الأساسية دائمًا هي أن التصورات تسبق المفاهيم ، بدلاً من العكس ، كما هو الحال كالمعتاد كما هو مؤسف ، مثل الطفل الذي يأتي إلى العالم بأرجل أولاً ، أو من الآية. يعرض أولاً قافية. في حين أن عقل الطفل يخلو تمامًا من التصورات ، إلا أنه قد تم غرسه بالفعل بالمفاهيم والأحكام والأحكام المسبقة الحقيقية ؛ ثم يصبح هذا الجهاز الجاهز مصدر تصوراته وخبراته ، في حين يجب أن يستنتجها منها.

إن الإدراك متعدد وغني ، ولكن لا يمكن مقارنته في الإيجاز والسرعة بالمفهوم المجرد الذي يتغلب بسرعة على كل شيء ؛ لذلك سوف يصحح هذه المفاهيم المسبقة فقط في وقت متأخر ، أو ربما لا يصحح أبدًا. أن يلاحظ الإنسان ، في الواقع ، أن حقيقة الأشياء تتعارض مع الفكرة التي تكونها منها ، فإنه سيرفض هذه الأدلة في الوقت الحالي باعتبارها غير كافية ، وينكرها ، ويغمض عينيه. هو: لا يدعي أن فكرته المسبقة مرفوضة. لذلك يحدث أن العديد من البشر يحملون معهم طوال حياتهم الكثير من الهراء والنزوات والأوهام والتخيلات والأحكام المسبقة التي تتعلق بالفكرة. مثبت. لم يحاولوا أبدًا رسم مفاهيم عميقة عن التصورات والخبرات لاستخدامهم الخاص ، لأنهم تلقوا أفكارهم الجاهزة ؛ هذا ما يجعلها وكثيرين غيرهم مسطحة جدًا ، ومتواضعة جدًا. لمعالجة هذا الخطر ، سيكون من المستحسن الحفاظ في مرحلة الطفولة على المسار الطبيعي للتعليم القائم على المعرفة. لا ينبغي غرس أي فكرة إلا عن طريق الإدراك ، على الأقل دون تأكيدها. سيتلقى الطفل بعد ذلك عددًا صغيرًا من المفاهيم ، لكنها ستكون شاملة ودقيقة. كان يتعلم كيف يحكم على الأشياء وفقًا لمقياسه الخاص ، وليس مقياس الآخرين. ثم يهرب من ألف نزوة وألف تحيز يتطلب القضاء عليها أفضل جزء من التجربة ومدرسة الحياة اللاحقة. سوف يعتاد عقله إلى الأبد على العمق والوضوح والحكم الشخصي والاستقلالية ، ويجب أن يعرف الأطفال الحياة من جميع النواحي أولاً من الأصل ، وبعد ذلك فقط من الأصل. النسخة. لذلك ، بدلاً من التسرع في منحهم الكتب فقط ، يجب أن يبدأوا بدرجات في الأشياء والظروف البشرية. أن نحرص قبل كل شيء على غرس مفهوم واضح للواقع في نفوسهم وقيادتهم دائمًا إلى استخلاص أفكارهم مباشرة من العالم الحقيقي وتشكيلها وفقًا لهذا الواقع ؛ لكنهم لا يذهبون للبحث عنها في أي مكان آخر ، في الكتب والحكايات وأحاديث الآخرين ، ثم نقلها إلى واقع ملموس. قد يرقى هذا إلى القول بأنهم ، مع رؤوسهم مليئة بالخيال ، سوف يتصورون ، من ناحية ، خطأ ، سيحاولون عبثًا ، من ناحية أخرى ، أن يصمموها على غرار هذه الكيميرات ، وسوف يقعون في أخطاء نظرية. حتى عملي. لأنه سيكون من الصعب تصديق الضرر الناجم عن الكواكب التي تم زرعها مبكرًا ، والأحكام المسبقة الناتجة عنها. يجب أن يكون التعليم اللاحق ، الذي يأتي إلينا من العالم ومن الحياة الواقعية ، مكرسًا بشكل أساسي لاستئصالها. هذا هو معنى إجابة من أنتيثينيس ، والتي يسجلها ديوجين اللايرتي (حياة الفلاسفة ، الكتاب الرابع ، الفصل السابع): (كما سئل عن الانضباط هو الأكثر أهمية: نسيان الأشياء السيئة ، قال). نظرًا لأن الأخطاء التي يتم ارتكابها مبكرًا لا يمكن محوها بشكل عام ، ولا ينضج الحكم حتى آخر مكان ، يجب إعفاء الأطفال حتى سن السادسة عشرة من جميع الدراسات التي قد تحتوي على قدر كبير من الأخطاء والفلسفة والدين والآراء العامة من جميع الأنواع ، والسماح لهم فقط بزراعة الموضوعات التي تكون فيها الأخطاء مستحيلة ، مثل الرياضيات ، أو ليست خطيرة جدًا ، مثل اللغات والعلوم الطبيعية والتاريخ وما إلى ذلك. ؛ باختصار ، فقط فروع المعرفة المتاحة لكل عصر والتي يمكن لهذا الفرد فهمها. الطفولة والشباب هما الوقت المناسب لجمع الحقائق ومعرفة التفاصيل بشكل خاص وشامل ؛ من ناحية أخرى ، يجب أن يظل الحكم بشكل عام معلقًا ، ويجب تأجيل التفسيرات النهائية. يجب أن نترك الحكم يستريح ، الذي يفترض النضج والخبرة ، وأن نحرص على عدم توقع أفعاله ، من خلال غرس التحيزات التي قد تشلها إلى الأبد. لهذا يجب علينا قبل كل شيء اللجوء ؛ ولكن بأكبر قدر من العناية وبعد دراسة متأنية. بما أن الأشياء التي يتم تعلمها جيدًا في الشباب لا تُنسى أبدًا ، يجب على المرء أن يسعى لجني أكبر قدر ممكن من الاستفادة من هذا الحكم الثمين. إذا تذكرنا مدى عمق الجذور في ذاكرتنا للأشخاص الذين عرفناهم في الاثني عشر عامًا الأولى من حياتنا ؛ إلى أي مدى كانت أحداث ذلك الوقت لا تمحى ومعظم الأشياء التي فعلناها وسمعناها وتعلمناها ، فمن الطبيعي جدًا أن نبني التعليم على تقبل الروح الشبابية وتماسكها ؛ إنها مسألة توجيه جميع الانطباعات بشكل منهجي ومنهجي نحو هاتين الخاصيتين.

لكن سنوات الشباب الممنوحة للإنسان قصيرة ، وقدرة الذاكرة ، وخاصة الذاكرة الفردية ، محدودة ؛ لذلك سيكون من الأفضل أن تملأه بما هو أكثر أهمية والأكثر أهمية في جميع أنواع الأشياء ، باستثناء كل شيء آخر. إن أكثر العقول والماجستير قدرة في كل تخصص هم الذين يجب عليهم يومًا ما اتخاذ هذا الاختيار ، وتأسيسه بعد دراسة متأنية. يجب أن يقوم على فحص ما هو ضروري للإنسان بشكل عام ، ولكل مهنة على وجه الخصوص. ينبغي بعد ذلك مشاركة المعرفة من النوع الأول في دورات الدراسات العليا ، أو الموسوعات ، التي تتكيف مع درجة الثقافة العامة التي يحق لنا توقعها من كل شخص ، في الظروف التي يتم تعيينه فيها ؛ ستبدأ هذه الدورات من التعليم الابتدائي الأساسي ، وستمتد إلى جميع المواد التي يتم تناولها في الفلسفة. أما بالنسبة للمعرفة من النوع الثاني ، فستبقى عند اختيار السادة الحقيقيين في كل فرع. سوف يعطي الكل شريعة خاصة للتعليم الفكري ، والتي تحتاج ، بصدق ، إلى المراجعة كل عشر سنوات. ستؤدي هذه الترتيبات إلى الاستخدام الأكثر فائدة لقوة الذاكرة الشبابية ، وتوفر أساسًا ممتازًا للحكم الذي سيتطور لاحقًا. إن نضج المعرفة ، أي الكمال الذي يمكن أن تصل إليه في كل فرد ، يتمثل في وجود تطابق دقيق بين جميع مفاهيمه المجردة وتصوراته. وهذا يعني أن كل مفهوم من مفاهيمها يقوم ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، على أساس الملاحظة التي تمنحها وحدها قيمة حقيقية ؛ وأيضًا أنه قادر على وضع كل تصور يقدم نفسه تحت المفهوم الدقيق الذي ينتمي إليه. النضج هو عمل الخبرة وحدها ، وبالتالي الوقت. نظرًا لأننا غالبًا ما نكتسب معرفتنا المحسوسة ومعرفتنا المجردة بشكل منفصل ، الأولى بالوسائل الطبيعية ، والأخيرة من خلال التعاليم الجيدة والسيئة ومن خلال اتصالات الآخرين ، عادة ما يكون هناك اتفاق ضئيل في الشباب. كلمات بسيطة ، ومعرفتنا الحقيقية ، التي نحصل عليها عن طريق الإدراك. إنه فقط عندما يقترب هؤلاء وهذا الواحد ويصحح كل منهما الآخر ؛ ومع ذلك ، لا تنضج المعرفة إلا عندما يكتمل اتحادهم تمامًا. هذا النضج مستقل تمامًا عن نوع آخر من الكمال ، أكثر أو أقل من ملكات كل واحدة. لا يعتمد هذا الكمال الأخير على تماسك المعرفة المجردة والمعرفة البديهية ، ولكن على درجة شدة كليهما. بالنسبة للإنسان العملي ، فإن الدراسة الأكثر فائدة هي اكتساب المعرفة الدقيقة. وتعميقها في مسار الأشياء في هذا العالم . لكن هذه الدراسة هي أيضًا الأكثر إيلامًا ، حيث يمكن أن تطول حتى سن الشيخوخة ، دون أن تصل إلى النهاية ؛ بينما ، في مسائل العلم ، يمتلك المرء منذ صغره البيانات الأكثر أهمية. للطفل والمراهق في هذا الصدد ، كمبتدئين ، الدروس الأولى والأكثر صعوبة في الخضوع ؛ ولكن يحدث في كثير من الأحيان أنه حتى الرجل الناضج لا يزال لديه الكثير ليتعلمه. وهذه الصعوبة ، وهي كبيرة بالفعل في حد ذاتها ، تضاعفها الروايات ، التي تمثل حالة من الأمور ومسارًا للأحداث البشرية غير موجود في الوقت الحاضر. اليوم الواقع. ومع ذلك ، يتقبل الشباب هذه الأفكار بسذاجتهم المعتادة ، ويصبحون جزءًا من عقولهم. لذلك ، بدلاً من مجرد الجهل السلبي ، هناك شبكة كاملة من الافتراضات الخاطئة ، وهو خطأ إيجابي يحير حتى مدرسة التجربة نفسها ، ويجعل تعاليمها تظهر في ضوء خاطئ. إذا كان الشاب ، من قبل ، قد سار في الظلام ، فإنه لا يزال يضل الآن بسبب الخصلات. غالبًا ما تكون الفتاة الصغيرة أكثر من ذلك. خلقت الروايات فيها نظرة خاطئة كاملة عن الوجود وأثارت توقعات لا يمكن تحقيقها. هذا غالبًا ما يكون له تأثير مؤسف على حياتهم كلها. من وجهة النظر هذه ، فإن أولئك الذين لم يجدوا في شبابهم الوقت أو الفرصة لقراءة الروايات ، مثل العمال ، على سبيل المثال ، لديهم ميزة محددة. هناك القليل من الروايات باستثناء هذا اللوم ، أو التي لها تأثير معاكس قبل كل شيء. دعونا نقتبس في الصف الأول جيل بلاس وأعمال الحكيم الأخرى (أو بالأحرى أصولهم الإسبانية) ، ثم نائب ويكفيلد ، وجزء من روايات والتر سكوت. يمكن اعتبار دون كيشوت بمثابة عرض ساخر كامل للخطأ الذي أشير إليه هنا.”

أليست معاناة الرغبة هي التي لم تتحقق بصورة صغيرة مقارنة بمعاناة التوبة. لأن المستقبل أمامها دائمًا مفتوح ولا يقاس ؛ هذا الماضي مغلق نهائيًا؟ ألا يحكي التاريخ الحلم الطويل الثقيل والمربك للبشرية؟

الإحالة والهوامش:

1. يميل معظم الأطفال بالفعل إلى الاكتفاء بالكلمات فقط وحفظها ، من أجل التغلب عليها من خلال مساعدتهم ، إذا لزم الأمر ، بدلاً من محاولة اكتشاف الأشياء. استمر هذا الاتجاه بعد ذلك وكان يعني أن معرفة العديد من المتعلمين كانت مجرد كلام.

المصدر:

Arthur Schopenhauer, Éthique, Droit et Politique,Traduction par Auguste Dietrich. Félix Alcan, 1909 (p. 135-143).

كاتب فلسفي

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