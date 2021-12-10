العراق يفقد 3400 ميغاواط من الكهرباء بسبب تراجع واردات الغاز الإيراني



أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الخميس، فقدان 3400 ميغاواط من الكهرباء جراء تراجع واردات الغاز الإيراني.

وقالت الوزارة في بيان “تجددت انحسارات إطلاق الغاز الإيراني المورد عن محطاتنا والتي بدت واضحةً على ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية ، خصوصاً بعد دخول المنظومة الوطنية فترة الأحمال الشتوية”.

وأضافت، “رغم وجود اتفاقات مسبقة مع ايران على تزويدنا بـ70 مليون متر مكعب من الوقود صيفاً، و 50 مليون متر مكعب منه شتاءً ، وهو ما يسد الحاجة الفعلية ، إلا إن الإنحسار الذي وصل الى 8,5 مليون متر مكعب بدأ يؤثر سلباً على عمل محطاتنا ، مسبباً تراجع الإنتاج وخسارة مايقارب 3400 ميغاواط”.

وأشارت إلى أنها “دخلت في مفاوضات جادة مع الجانب الايراني لحثه على الالتزام ببنود العقد الموقع بين الطرفين، وسعيها الدؤوب في مواصلة الضغط لرفع معدلات الغاز المجهز لسد الحاجة الملحة في ظل عدم إكتمال الخطة الوقودية المحلية”.

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