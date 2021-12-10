النجيفي يقترح إعادة الانتخابات بعد سنتين على تشكيل حكومة ائتلافية بالعراق

أقترح الأمين العام لحزب للعراق متحدون أسامة النجيفي يوم الخميس بإعادة إجراء الانتخابات التشريعية مرة أخرى بعد سنتين على تشكيل حكومة ائتلافية من أجل تخطي الانسداد السياسي الحاصل في البلاد.

جاء ذلك خلال استقباله سالم غصاب الزمانان سفير الكويت في العراق، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للنجيفي.

وذكر البيان أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من الملفات أبرزها الوضع السياسي في العراق في أعقاب الانتخابات ، والتطورات السياسية في منطقة الخليج العربي استعدادا للقمة المرتقبة ، فضلا عن العلاقات الثنائية .

وأضاف البيان أن النجيفي عرض تقييمه العام للانتخابات مبديا ملاحظاته على القانون وطريقة توزيع الدوائر ، وما تلا ذلك من اجراءات وخروقات أضعفت ثقة المواطن بالنتائج المتحققة ، فضلا عن عزوف قطاعات كبيرة من المجتمع عن المشاركة في الانتخابات .

ونقل البيان عن النجيفي قوله: أن المهم ولتجاوز الانغلاق في العملية السياسية أن نعتمد التهدئة وتشكيل حكومة ائتلافية والاتفاق على إجراء انتخابات خلال سنتين بعد تعديل قانون الانتخابات استرشادا بالملاحظات التي أفرزتها عملية التطبيق ، ومن الأمور الأساسية العمل على كسب ثقة الشعب للاسهام في زيادة نسبة المشاركة كي تكون النتائج معبرة عن إرادة الشعب .

من جانبه عرض السفير جهود حكومته ودورها في تقريب وجهات النظر بين الأقطار الخليجية ودول المنطقة ، مع عرض مجمل التطورات التي تشير إلى فهم ايجابي لظروف هذه الدول والتحديات التي تواجهها .

وكان العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.

وما ان تم اعلان النتائج الاولية للانتخابات التي جرت مؤخرا حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.

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