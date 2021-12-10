امريكا والعراق تتصدران مشهد كورونا عالمياً وعربياً

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من‭ 267.99 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و582824.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 795829 49611598

الهند 474111 34666241

البرازيل 616251 22167781

المملكة المتحدة 146135 10660981

روسيا 584173 9925806

تركيا 78567 8981145

فرنسا 120168 8105785

ألمانيا 104652 6384571

إيران 130524 6147872

الأرجنتين 116708 5348123

– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 – العراق 23943 2086702

41 ‬‬‬‬- الأردن 11850 993339

45 – المغرب 14794 951092

49 – الإمارات 2149 742567

50 ‬- تونس 25416 719006

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