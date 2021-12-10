تصريح – الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية تحذر من عودة العنف الى المدن العراقية.

حذر سكرتير الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية حميد مراد من عودة العنف الى المدن العراقية، حيث اشار عن عودة قوى الشر واعداء الشعب العراقي الى تنفيذ جرائمهم الارهابية بحق المدنيين الابرياء من خلال قيامهم بتفجير دراجة نارية واحتراق سيارتين في محافظة البصرة مما ادى الى استشهاد العشرات من المواطنين والجرحى.

ان عودة المفخخات والاعتداءات على القوى الامنية في البلاد يهدد حياة المواطنين ويجعلهم يعيشون في خوف ورعب دائم مما يتطلب من جميع القوى المشاركة في العملية السياسية الى انهاء خلافاتهم الحالية التي توسعت بعد اعلان النتائج الاولية للانتخابات المبكرة والعمل من اجل الاستقرار وعدم اتاحة الفرصة لإعداء العراق من تنفيذ جرائمهم ضد الابرياء، والسعي الجاد من اجل الحد من الانفلات الامني في المدن العراقية والتي كانت اخرها قيام المجاميع الارهابية بالاعتداء على اهالي قرية لهيبان، وانفجار عبوة ناسفة بقضاء مخمور، والهجوم على سواتر تابعة للبيشمركة قرب التون كوبري القريبة من مدينة كركوك، وكذلك الهجوم على نقاط الجيش القريبة من قرية نوفل بقضاء المقدادية.

المجد لشهداء العراق شهداء الحرية، والشفاء العاجل للجرحى.

الخزي والعار لإعداء العراق

الجمعية العراقية لحقوق الانسان

في الولايات المتحدة الامريكية

9/ديسمبر/2021

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