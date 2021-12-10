تعليق رسمي على إغلاق صيدلية بالناصرية: بسبب المخدرات وليس رخص الأسعار

نفت نقابة صيادلة العراق يوم الجمعة قيامها بإغلاق صيدلية في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي البلاد بسبب بيعها الدواء بأسعار زهيدة.

وقالت النقابة في بيان مطول اصدرته اليوم، إنها ضبطت داخل صيدلية الفيحاء “مواد مؤثرات عقلية (مخدرات) بكمية (27) أمبولة من مادة الترامال التركية”.

ووفقا للبيان فإن الصيدلي القائم على صيدلية الفيحاء رفض تزويد النقابة بقوائم شراء الأدوية لمعرفة مصادرها.

وأبدت النقابة استغرابها من وجود درج مغلق داخل الصيدلية يُفتح من سطح البناية، مردفة بالقول إنه بعد الإلحاح على فتحه “وجدت مخزناً كبيراً للأدوية، وكميات كبيرة جدا من مادة الريفوتوريل (مؤثرات عقلية) داخله”.

وأضافت أنه قررت غلق الصيدلية خوفا على صحة المواطنين وكاجراء احترازي، ولم نتطرق إلى موضوع يتعلق بقيام الصيدلية ببيع الأدوية أقل من سعر السوق اطلاقا.

وكان صاحب الصيدلية ويدعى تحسين جاسب قد علق لافتة أمس الخميس على باب الصيدلية مكتوب فيها “لقد تم اغلاق الصيدلية بسبب رخص الأسعار التي تخدم شريحة كبيرة من الناس بدعوى تضرر الصيدليات من أسعار الفيحاء”.

وأثارت اللافتة التي عُلقت على باب الصيدلية ردود أفعال غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب مدونون خاصة من أهالي الناصرية بإعادة فتحها، مؤكدين أنها تبيع الدواء بأسعار زهيدة.

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