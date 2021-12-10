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توجيه لوزير العمل يخص فئة من ذوي الاعاقة

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس، عن توجيه جديد يخص فئة ذوي الاعاقة المستفيدين من الحماية الاجتماعية.

وقالت الوزارة في بيان إن وزيرها عادل الركابي “وجه بتبسيط الاجراءات لفئة ذوي الاعاقة المستفيدين من الحماية الاجتماعية الخاصة بالبيان السنوي وذلك باعتماد التقارير الطبية لديهم دون مطالبتهم بفحص طبي جديد”.

ونقل البيان عن الركابي قوله،  إن “هذه الفئة تتطلب اهتماما خاصا نتيجة لوضعها الاستثنائي”، مؤكدا على “التواصل مع المواطنين من هذه الفئة وتسهيل اجراءات المراجعة وانجاز الطلبات الخاصة بهم”.

كما وجه الركابي بحسب البيان هيئة رعاية ذوي الاعاقة بـ”تشكيل لجنة لمتابعة استحقاقات ذوي الاعاقة في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة”، مشددا على “عدم ايقاف راتب المعاق المستفيد من الحماية الاجتماعية وتسهيل اجراءات تقسيط المبالغ للذين استلموا مبالغ اضافية من المتراكم”.

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