جريمة تهز العراق.. استدرج طفلاً عمره 6 سنوات واعتدى عليه جنسياً

أعلنت قيادة شرطة المثنى، يوم الخميس، اعتقال شخص اعتدى جنسياً على طفل عمره 6 سنوات بعد استدراجه في مدينة السماوة.

وذكرت القيادة، في بيان أن “شكوى جرى تسجيلها من قبل أحد المواطنين في شعبة مكافحة إجرام الصوب الكبير التابعة إلى قسم مكافحة الأجرام في المثنى، وأخبر أن إبنه الحدث البالغ من العمر (6) سنوات قد تعرض للاعتداء الجنسي من قبل شخص قام باستدراجه وبعدها قام بالاعتداء عليه في إحدى المناطق السكنية في مدينة السماوة وممارسة الفعل الجنسي معه”.

وأضافت أن “على الفور تم تشكيل فريق عمل برئاسة ضابط الشعبة حيث تم القبض علية دونت اقواله ابتدائيا واعترف بقيامه بالاعتداء على المجني عليه”.

وأوضحت أن “أقوال المتهم دونت ابتدائيا وصدقت قضائيا وتم توقيفه وفق المادة ( 396 ) من قانون العقوبات العراقي وتمت إحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزائه العادل وفق القانون”.

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