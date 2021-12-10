خبيرة بمكافحة الإرهاب ومحللة الـ”CIA”.. بايدن يرشح إلينا إل رومانوفسكي سفيرة جديدة في العراق

أعلن البيت الأبيض، يوم الخميس، عن ترشيح إلينا إل رومانوفسكي، لمنصب سفيرة فوق العادة ومفوضة لدى العراق، لتحل محل السفير ماثيو تولر.

وبحسب بيان للبيت الأبيض، فأن الرئيس جو بايدن يعتزم في وقت لاحق من اليوم على ترشيح السفيرة إلينا ومسؤولين لمهام جديدة.

وتولت السفيرة ألينا ل. رومانوسكي منصبها سفيرة للولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت في 2020، وقبل تعيينها عملت نائبة المنسق الرئيسي لوزارة الخارجية لمكافحة الإرهاب (2016-2020)، حيث أشرفت على تنسيق وتكامل أهداف سياسة مكافحة الإرهاب وتطوير وتنفيذ برامج المساعدة الأمريكية وبناء القدرات لمكافحة الإرهاب مع شركاء الولايات المتحدة الرئيسيين، فخلال ما يقرب من الأربعين عاما من الخدمة في مختلف الوكالات الحكومية الأمريكية، أصبحت السفيرة رومانوفسكي خبيرة في شؤون الشرق الأوسط.

وعملت السفيرة رومانوسكي في وزارة الخارجية سابقاً كمنسق للمساعدة الأمريكية لأوروبا وأوراسيا (2015-2016) و قامت بالتنسيق عن كثب مع مكتب شؤون جنوب ووسط آسيا ومكتب مدير المساعدة الخارجية. كما شغلت منصب نائب مساعد الوزير في مكتب التعليم والشؤون الثقافية (2005-2011) وشغلت منصب نائب مساعد الوزير في مكتب شؤون الشرق الأدنى (2004-2005). انضمت السفيرة رومانوسكي إلى وزارة الخارجية في عام 2003 لتأسيس مكتب مبادرة الشراكة في الشرق الأوسط لتكون بذلك أول مدير له (2003-2005).

شغلت منصب نائب مساعد مدير مكتب الشرق الأوسط في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من 2011 إلى 2015، بما في ذلك القائم بأعمال المدير المساعد للمكتب. كما عملت في وزارة الدفاع في الفترة من 1990 إلى 2003، شغلت خلالها مناصب عليا، إذ كانت المدير المؤسس لمركز الدراسات الإستراتيجية في الشرق الأدنى وجنوب آسيا في جامعة الدفاع الوطني، ونائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا في مكتب وزير الدفاع، ومدير مكتب الشرق الأدنى وجنوب آسيا(NESA) ومدير الدولة لإسرائيل. لقد بدأت حياتها المهنية في الحكومة الأمريكية كمحللة في وكالة الإستخبارات المركزية (1980-1990).

تشمل جوائز السفيرة رومانوسكي جائزة الرتبة المتميزة الرئاسية للخدمة التنفيذية العليا، جائزتان رئاسيتان تقديريتان للخدمة التنفيذية العليا والعديد من جوائز وزارة الخارجية للرتبة العليا، اثنتين من جوائز وزير الدفاع التقديرية للخدمة المدنية ؛ وجائزة الأداء الإستثنائي لوكالة المخابرات المركزية.

تلقت السفيرة رومانوسكي شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة شيكاغو ودرست في جامعة تل ابيب في إسرائيل. وتتحدث اللغة الفرنسية ودرست العربية والعبرية. وهي عضو في مجلس العلاقات الخارجية.

السفيرة رومانوسكي متزوجة من بيل ماتزسليفيتش، وهو كابتن بحري أمريكي متقاعد ولهم ولدان بالغان.

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