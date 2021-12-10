مسؤول اتحادي يُعلن نجاح استراتيجيات أمنية مشتركة مع البيشمركة بين محافظتين

أعلن قائممقام طوزخورماتو شرقي صلاح الدين، حسن زين العابدين، يوم الجمعة، نجاح استراتيجيات أمنية جديدة بمشاركة البيشمركة بين حدود محافظة صلاح الدين، وكركوك وأطراف إقليم كوردستان.

وقال زين العابدين، إن “تشكيل المقر المسيطر في طوزخرماتو وتوحيد القرار الأمني فيه بتنظيم العمليات الأمنية والاستباقية لجميع القطعات، نجح في خنق عناصر داعش داخل أوكارهم وأجبرهم على الفرار نحو فراغات أمنية بعيدة عن المطاردة والملاحقة”.

وأكد المسؤول الاتحادي، “نجاح ستراتيجية وخطط التنسيق الأمني والاستخباري مع البيشمركة بين كركوك وصلاح الدين وحدود كوردستان، إلى جانب العمليات المشتركة بين القوات الاتحادية والبيشمركة في بعض القواطع لإنهاء وجود وخطر بؤر وخلايا داعش الإرهابي”.

وعزا زين العابدين، تصاعد بعض الهجمات الإرهابية في القواطع الأمنية المفتوحة، إلى “فرار عناصر داعش من العمليات والمطاردة المستمرة ومحاولتها تشتيت وإشغال القطعات الأمنية وخلق منافذ للفرار وتخفيف الضغوط الأمنية”.

ودعا قائممقام طوزخورماتو، إلى “اعتماد تجربة توحيد القرار الأمني وتكرار تجربة الطوز للقضاء على البؤر الإرهابية المتناثرة إلى جانب التنسيق المستمر والمثمر مع قوات البيشمركة”.

وشهدت القواطع الأمنية الممتدة بين ديالى وصلاح الدين وكركوك وحدود إقليم كوردستان، خلال الأسابيع الماضية، عمليات أمنية واستباقية كبرى أجبرت عناصر التنظيم على الهرب إلى الفراغات الشاغرة التي خلفها انسحاب البيشمركة عام 2017، وشن هجمات ليلية مباغتة استهدفت قطعات أمنية اتحادية، ونقاط وربايا تابعة للبيشمركة.

واستنفرت قطعات البيشمركة، عبر ثلاث ألوية، قواتها وشرعت بعمليات من 5 محاور في المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، لإجهاض التعرضات الليلية وإنهاء وجود بؤر وخلايا داعش هناك.

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