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أمير قطر يهنئ بمئوية الدولة العراقية ويعلن دعماً لتكريس الأمن والاستقرار

هنأ أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، العراق بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة، مؤكدا دعمه ودعم بلاده لشعب وحكومة العراق في تكريس الأمن والاستقرار وتحقيق المزيد من الرفعة والتقدم والازدهار.

وأرسل أمير دولة قطر رسالة الى شعب وحكومة العراق ، قال فيها، “يسرني بمناسبة احتفال جمهورية العراق بذكرى مرور مائة عام على تأسيس الدولة العراقية ان أتوجه باسم شعب دولة قطر وبأسمي شخصياً بخالص التهاني والتبركات مقرونة بأطيب التمنيات لشعب العراق الشقيق وحكومته الموقرة”.

وأضاف، “لطاما كان العراق مهداً للحضارات ورافداً للانسانية، أسهم بقدر كبير في النهضة العربية على مر العصور، وهو أهل لكل التقدير والوفاء من أمته ومن البشرية جمعاء”.

وأكد أمير دولة قطر ،مجدداً على ان “دولة قطر لن تألو جهداً في الوقوف بجانب العراق ودعم الاشقاء العراقيين ومساندتهم في جهودهم الرامية لتكريس الأمن والاستقرار وتحقيق المزيد من الرفعة والتقدم والازدهار لبلدهم العزيز”.

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