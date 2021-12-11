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“الخير قادم”.. أمطار أعلى من المعدل في العراق

أفاد المتنبئ الجوي العراقي صادق عطية يوم السبت بأن العراق مقبل على أمطار أعلى من المعدل السنوي، وفق توقعات النشرة الجوية الأوروبية.

جاء ذلك في منشور لعطية على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “الخير قادم”.

وقال عطية في المنشور، إن “نشرة الجوية الأوروبية الصادرة في شهر كانون اول (ديسمبر) تشير لأمطار فوق معدلاتها العامة في العراق ودول الخليج العربي”.

وأضاف أن “المؤشرات بدأت تتضح حول تحسن في نمط حركة الغلاف الجوي واستجابة الرياح الرطبة المدارية يبدأ من منتصف الشهر الحالي وتتصاعد حتى الثلث الأخير”.

وختم منشوره بالقول، “أول الاشارات الايجابيه ستنطلق قبل نهاية الاسبوع”.

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