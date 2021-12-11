الدولة العراقيَّة تحتفل بمئويتها

بغداد: هدى العزاوي

تحتفل البلاد اليوم السبت بالذكرى المئويَّة لقيام الدولة العراقية في العام 1921، وتنطلق الاحتفالات الرسمية في القصر الحكومي ببغداد عبر فعاليات فنية وثقافية أعدّتها وزارة الثقافة والسياحة والآثار وتستمر أياماً عدة في المؤسسات والدوائر الرسمية.

وقال وكيل وزارة الثقافة الدكتور عماد جاسم في حديث : إنَّ الاحتفالية التي ستقام في القصر الحكومي، ستتخللها فقرات ثقافية عدة تتضمن إقامة معارض للوثائق والصور الفوتوغرافية والفن التشكيلي بالتعاون مع جمعية الفنون التشكيلية، بحضور موسع من قبل الدبلوماسيين وشخصيات سياسية عراقية، كما تشارك في الاحتفالية “الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية” و”فرقة التراث الوطني للغناء والموسيقى” و”فرقة الباليه” و”فرقة دار الأزياء العراقية”، فضلاً عن تقديم مشهد مسرحي يمثل امتداداً تاريخياً للبلد، فضلاً عن تقديم فقرات متنوعة من جهات

أخرى.

وبشأن عدم توسيع دائرة الاحتفالات لتكون ذات سياق شعبي، أوضح أنه “بسبب عدم استيعاب أعداد كبيرة من الجماهير في القصر الحكومي، سيتم نقل الاحتفال بشكل (مباشر) عبر القنوات الفضائية، وستكون هناك احتفالات مماثلة في مؤسسات ودوائر الوزارات المتنوعة تستمرّ أياماً عدة”.

من جانبه، أكد الناطق باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في حديث ، أنَّ تاريخ (23 آب) سيوثق بهذه المناسبة وبشكل رسمي في كلِّ عام”.

جدير بالذكر أنه جرى تأجيل احتفالية “مئوية الدولة العراقية” التي تستذكر تاريخ 23 آب 1921 وتتويج فيصل الأول ملكاً على العراق، وأعلن مؤخراً أنَّ الاحتفالات ستنطلق في يوم 11 كانون الأول الحالي.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء احتفت يوم الخميس الماضي بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية برعاية الأمين العام لمجلس الوزراء وبحضور الملاك المتقدم والطاقم الوظيفي فيها.

إلى ذلك، هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الجمعة، العراق بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية

الحديثة.

وكتب السيسي عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: “يحتفل الأشقاء في العراق بمناسبة أعتبرها عزيزة على الأمة العربية بأسرها، وهي الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة. مئة عام مضت منذ مؤتمر القاهرة عام 1921 الذي دشّن قيام الدولة العراقية، امتداداً لحضارة عريقة ضربت بجذورها في أعماق

التاريخ”.

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