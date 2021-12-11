السليمانية.. وقفة احتجاجية لطلبة الدراسات الإسلامية

نظم عدد من طلبة الدراسات الإسلامية في السليمانية، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام مكتب برلمان اقليم كوردستان في المحافظة للمطالبة بتقليص المناهج وتوسيع مجالات القبول في الجامعات.

وقال “محمد توفيق” وهو احد الطلبة المحتجين “تجمعنا اليوم لمطلبين رئيسيين الأول تقليص المناهج الدراسية كوننا ندرس قرابة 15 مادة دراسية أغلبها لاتنصب في اختصاصنا الرئيسي”.

أما المطلب الثاني، يضيف توفيق، هو توسيع مجالات القبول لنا في الجامعات والمعاهد كوننا ندرس خلال 12 عاماً اللغة العربية والقانون والشريعة والفلسفة، ولكن ما يتم فيها قبولنا بعد تخرجنا من المرحلة 12 كلية الشريعة فقط.

وتابع قائلاً “نحن في كل عام نجدد هذه المطاليب من الجهات المعنية لكن للأسف لاتوجد اي استجابة حقيقية لهذه المطاليب”.

يذكر أن عدد طلبة الدراسات الإسلامية في كوردستان يقارب 1000 طالب في عموم مناطق الاقليم، كما يوجد قرابة 250 طالباً منهم يدرس في المرحلة المنتهية 12 وهم بانتظار توسيع مجالات القبول لهم في الكليات والمعاهد.

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