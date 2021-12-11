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الصحة العراقية تعلن وصول أدوية لعلاج أمراض نادرة

أعلنت وزارة الصحة العراقية/ الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية، يوم السبت، عن وصول أدوية متنوعة من مناشئ عالمية رصينة لعلاج أمراض نادرة.

وأشارت الوزارة في بيان إلى “وصول مادة Novoseven 1mg وتستعمل لعلاج ومنع النزيف للمرضى الذين لديهم مرض الهيموفيليا نوع A,B وكذلك للمرضى الذين لديهم مستويات منخفضة من العامل السابع، فضلا عن وصول Cerezyme هو من أدوية الأمراض النادرة يستعمل لعلاج النوع الأول أو الثالث من مرض غوشية (Gaucher disease)”.

وأكدت الوزارة، “إنجاز جميع الإجراءات الكمركية المتعلقة بعقود هذه المواد بعد وصولها من قبل قسم الإخراج الجمركي”.

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