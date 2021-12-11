Posted on by

انحسار كبير لكورونا.. أقل من 100 إصابة جديدة في إقليم كوردستان

أظهرت الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم السبت تراجعا كبيرا لإصابات ووفيات فيروس كورونا في الإقليم خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان إنها أجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 3444 فحصا أظهرت 81 إصابة جديدة بالفيروس في عموم مناطق الإقليم.

وأشارت إلى أن 351 مصابا بالوباء تماثلوا للشفاء، وتوفي 5 مرضى جراء تداعيات الإصابة خلال الفترة ذاتها.

وقالت الوزارة إن إجمالي الاصابات في الاقليم وصل إلى 378219 حالة منذ ظهور الجائحة، بينها 6981 وفاة، و 367027 حالة شفاء.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close