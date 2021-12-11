اندلاع نزاع عشائري وإصابة شاعر بهجوم مسلح في محافظتين

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، باندلاع نزاع عشائري في محافظة البصرة، وإصابة شاعر بهجوم مسلح في ميسان.

وقال المصدر إن “نزاعاً عشائرياً اندلع بين عشيرتين ضمن قضاء كرمة علي في البصرة استخدمت فيه الاسلحة الخفيفة والمتوسطة”.

ووفقا للمصدر، “لم ترد معلومات عن إصابات حتى الآن”.

وفي السياق، افاد مصدر أمني بمحافظة ميسان، باصابة الشاعر احمد الفيصلي بهجوم مسلح في قضاء قلعة صالح شمالي المحافظة.

وذكر المصدر ان “الشاعر الفيصلي كان يرافق أصدقاءه في احد ازقة مدينة قلعة صالح، فخرج مسلح عليهم بوابل من الرصاص فاصاب الفيصلي برصاصتين في جسده، نقل على اثرها إلى المشفى لتلقي العلاج”.

وبين المصدر، ان “عائلة الفيصلي دخلت في الآونة الاخيرة بعدة نزاعات مسلحة مع عشيرتين في القضاء “، لافتا إلى أن” التحقيقات الاولية لم تثبت ان الهجوم ناتج عن خلاف عشائري “.

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