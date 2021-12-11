بغداد ترسل 200 مليار دينار إلى إقليم كوردستان لتمويل رواتب الموظفين

من المقرر أن يودع فرع البنك المركزي العراقي في أربيل غدا الأحد 200 مليار دينار في الحساب المصرفي لوزارة المالية والإقتصاد في إقليم كوردستان من أجل تمويل الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام.

وقال مصدر في حكومة الإقليم إنه سيتم تحويل المبلغ على الحساب المصرفي للوزارة غدا الأمر الذي سيسرع من عملية توزيع الرواتب.

وشرعت الوزارة بتاريخ 25 من شهر تشرين الثاني بتوزيع الرواتب على موظفي الإقليم إلا أن العديد من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية لم تتسلم الرواتب.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد عزت نهاية الشهر الماضي سبب بطء عملية توزيع الرواتب إلى لعدم جميع الإيرادات الداخلية وفق ما تقتضيه الضرورة.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد قرر في شهر حزيران الماضي صرف 200 مليار دينار كسلفة مخصصة لدفع رواتب موظفي الاقليم الشهرية.

ويؤكد مسؤولون حكوميون في كوردستان انه من دون هذا التمويل الشهري الذي ترسله بغداد الى الاقليم فإنه من الصعوبة بمكان صرف رواتب مئات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين كاملة ومن دون استقطاع.

وتوفر حكومة الإقليم باقي المبالغ لصرف الرواتب من الإيرادات المالية الداخلية في كوردستان.

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