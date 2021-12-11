بغضون أسبوع.. صلاة استسقاء ثالثة في إقليم كوردستان

أدى عدد من رجال الدين والمواطنين في إدارة گرميان، ضمن إقليم كوردستان، يوم السبت، صلاة الاستسقاء، بسبب تأخر هطول الأمطار.

وهذه ثالث صلاة استسقاء، يؤديها مواطنو إقليم كوردستان، خلال أقل من أسبوع، ويوم أمس، خرج عشرات الأشخاص من محافظة السليمانية، لأداء صلاة مشابهة، ودعوا الله لينعم عليهم بهطول المطر، بعد تأخر هطوله هذا العام.

وقال مراسلنا إن رجال الدين وأهالي مدن إدارة گرميان، أقاموا صباح اليوم، صلاة الاستسقاء، بمشاركة نساء وأطفال.

وذكر أحد المشاركين، أن “هذا العام شهد تأخر موسم الأمطار وهذا سوف يؤثر بشكل كبير على الزراعة ومناسيب المياه”، مردفاً بالقول: “صلينا صلاة الاستسقاء وتوجهنا بالدعاء إلى الله، أن يرزقنا الأمطار لسقي الزرع”.

يشار إلى أن تأخر هطول الأمطار هذا العام تسبب بجفاف العديد من الينابيع والأنهار بإقليم كوردستان.

ويشكو مزارعون في العراق بشكل عام، من قلة هطول الأمطار، بالتزامن مع انخفاض مناسيب مياه نهري دجلة والفرات وروافدهما، الأمر الذي ينذر بحدوث جفاف غير مسبوق.

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