تاج محل، ذروة فن المعمارية البغدادية ! (*) د. رضا العطار

تاج محل بناه الامبراطور شاه جهان ليكون ضريحا لزوجته ارجمند التي توفيت عام 1631 – ودُفن الامبراطورعند وفاته الى جانبها.

لقد اولع الاباطرة باقامة الاضرحة لابائهم وازواجهم وجعلوا منها روائع معمارية تضاف الى الروائع التي تمثلت في ما ابتنوه من قلاع بالحجر الاحمر وقصور اقاموها في داخلها، اضافوا اليها من بدائع العمارة والريازة والتنميق والترصيع بالحجارة الكريمة التي اشتهرت بها الهند – من اللازورد والعقيق والياقوت وغيرها وتخريم المرمر كستائر الدانتيل. – وصف احدهم اياها بانها خيام بنيت بالحجر.

اشارة الى هؤلاء القوم كونهم كانوا جماعات رحل يعيشون في مضارب الخيام.

ولئن يبهر الزوار بمجموعهم بما يرون من هذه النقوش وما هي بنقوش بل انها كتابات قرآنية دون ان يستطيعوا قرائتها، تتجلى بها في تواشجها الحروفي البديع، وعندما دققت فيها، كانت آيات من سورة الفجر : ( كلا، اذا دكت الارض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه احد، ولا يوثق وثاقه احد، يا ايتها النفس المطمئنة، ارجعي الى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي، وادخلي جنتي. )

الملاحظ ان النجمة الثمانية الاسلامية تظهر في بعض هذه الزخارف، والتي هي تركيب هندسي لتقاطع مربعين. وان نستنبط بالامتداد والتكرار والوصل بالخطوط بين نقاط الاطراف- – اشكال تتوالد الى ما لا نهاية تتباين هذه الاشكال بتياين الخيال. والرؤى لدى المتعاملين معها. فيكون المضلع البغدادي. منطلقا من فورمات وصيغ لا حصر لها تعكس جميعا هذا التطلع العلوي في الذهن العربي. وفي الذهن الاسلامي المشتق عنه.

وواقع الامر ان صلة مهمة بين تاج محل وبين بغداد العربية تتخطى المثمن الذي شيد عليه – فقد تبين من الوثائق المعاصرة لبناء تاج محل ان احد المعماريين المهمين الذين ساهموا في التخطيط والبناء كان من العراق يدعى واجد البغدادي – – ويسجل التاريخ ايضا ان السرداب الذي كان يضم القبرين كانت تضيئه قناديل من الذهب وفي السقف علقت كرة ذهبية رصعت بمرايا محدبة تعكس اضواء في اتساق متلالئة، فاذا ما اشعلت شمعة في الظلام، تحول سقف الغرفة بفعل المرايا الى سماء حانية تنبض بسطع المجوم.

ويتوقف المرء مرة اخرى عند هذه الاحداث التاريخية التي تحيط بتاج محل – – اية فترة مدهشة كانت تلك. مكتظة بعواطفها وعنفها بحركة شخصياتها الباهرة التي تبدو لنا اليوم كما بدت يومذاك ايضا ولا ريب. اكبر من الحياة في كل ما كانت تفكر، وتعمل وتنجز.

* مقتبس من كتاب تأملات لجبرا ابراهيم جبرا.

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