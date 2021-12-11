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تركيا تعلن “تحييد 33 ألف إرهابي” في سوريا والعراق منذ عام 2015

وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار.

وذكر أكار في كلمة أمام البرلمان أن “الجيش التركي شن عملية عسكرية برية وجوية على أوكار الإرهابيين شمال العراق بالتعاون مع الاستخبارات التركية”.

وقال إنه تم خلال العملية “تحييد 20 إرهابيا” بينهم منفذو الهجوم الإرهابي على الجنود الأتراك في منطقة عملية “مخلب الصاعقة”.

وأعلن أكار “تحييد 33 ألف إرهابي” في شمال سوريا والعراق منذ 24 يوليو 2015 و”ألفين و619 إرهابيا منذ بداية العام الجاري”.

والخميس، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل 3 جنود في منطقة عملية “مخلب الصاعقة” شمال العراق، جراء هجوم من قبل “حزب العمال الكردستاني”.

ونفذت تركيا خلال السنوات الماضية 4 عمليات عسكرية في شمال سوريا ضد تنظيمي “داعش” و”وحدات حماية الشعب” الكردية وكذلك الجيش السوري إضافة إلى عمليات متكررة في أراضي العراق ضد “حزب العمال الكردستاني”.

المصدر: “الأناضول” + وكالات

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