تركيا قد تستغل مقتل جنودها الثلاثة وتشن هجوما واسع النطاق على شمال العراق

ابدى مراقبون مخاوف من أن تركيا تستعد حاليا لحملة عسكرية قد تكون واسعة في شمال العراق، واعتبر مراقبون أن ذلك الهجوم قد يكون قريبا بعد أن أعلنت تركيا إن ثلاثة جنود أتراك قتلوا في هجوم لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق ، مما أدى إلى هجوم جوي انتقامي من جانب الطائرات التركية على الفور، وقال بيان على موقع الوزارة على الإنترنت إن مقاتلات تركية قصفت مواقع يشتبه في أنها تابعة لحزب العمال الكردستاني “لتحييد” ستة مقاتلين ، مضيفا أن هجوما عسكريا جاريا في المنطقة. تستخدم كلمة “محايد” بشكل شائع للإشارة إلى القتل. ولكن يتوقع مراقبون أن تقوم تركيا بهجوم واسع النطاق على أهداف تزعم أنقرة أنها تابعة لأهداف لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

وتشن القوات التركية بشكل روتيني هجمات عسكرية ضد أوكار حزب العمال الكردستاني في جبال شمال العراق ، مما تسبب في توتر في علاقاتها مع الحكومة العراقية المركزية في بغداد. وشنت تركيا أحدث هجوم جوي وبري كبير في أبريل / نيسان الماضي ، مستهدفة القواعد الخلفية التي استخدمها المقاتلون الأكراد لشن تمرد مسلح منذ عقود ضد الدولة التركية. وأودى الصراع المسلح بحياة أكثر من 40 ألف شخص منذ عام 1984.

في نفس الوقت فإن لتركيا وجود عسكري في الجارة سوريا ، حيث سيطرت على مساحات من الأراضي في عمليات عسكرية متتالية منذ عام 2016 استهدفت في الغالب جماعة متمردة كردية أخرى. وفي أكتوبر / تشرين الأول ، وافق البرلمان التركي على تمديد العمليات العسكرية في سوريا والعراق لمدة عامين آخرين. وفي وقت سابق مدد البرلمان التركي تفويض الجيش لشن عمليات عبر الحدود في سوريا والعراق لمدة عامين آخرين. حيث صوت حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في البلاد ضد الاقتراح ، بحجة أن الحكومة فشلت في توضيح سبب الحاجة إليه.

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