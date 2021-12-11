حول تساؤلات بشأن لياقة “بايدن” العقلية .. سيدة أميركا الأولى: مخاوف سخيفة !

خرجت “جيل بايدن”؛ عن صمتها بشأن تساؤلات حالية تتناول الصحة العقلية لزوجها الرئيس الأميركي، “جو ‏بايدن”.‏

وقالت إن المخاوف بشأن اللياقة العقلية للرئيس، “جو بايدن”: “سخيفة”، بحسب وصفها، خلال لقاء لها مع شبكة (سي. بي. إس) الأميركية، أمس الخميس.

ودافعت “سيدة أميركا الأولى” عن زوجها، “بايدن”؛ عندما سُئلت في المقابلة التلفزيونية عن استطلاعات الرأي الأخيرة؛ التي تُظهر أن بعض الأميركيين لديهم أسئلة حول اللياقة العقلية للرئيس الأميركي.

وقالت “جيل بايدن” للمحاورة، “ريتا برافير”، وفقًا لمقتطف من المقابلة التي نشرتها شبكة (سي. بي. إس): “أعتقد أن هذا أمر سخيف”.

تأتي تصريحات، “جيل بايدن”؛ بعد أن وجد استطلاع أجرته صحيفة (بوليتيكو) و(مورنينغ كوناسالت)، الشهر الماضي؛ أن: 46% من الأميركيين يوافقون على أن “بايدن”: “سليم عقليًا”، بينما لا يوافق: 48% على هذا الرأي، ما يُقرب من نصف الأميركيين اختلفوا في أن “بايدن”: “بصحة جيدة”.

وفي مقابلتها مع شبكة (سي. بي. إس)، تحدثت “جيل بايدن”؛ بصراحة عن تجربتها الخاصة في أن تصبح: “السيدة الأولى”، وقالت إن الوظيفة: “24 ساعة في اليوم”.

وتابعت: “أعتقد أن الأمر أصعب قليلاً مما كنت أتخيل، إنها ليست وظيفة تقوم بها، بل إنها أسلوب حياة تعيشه، إنها ليست وظيفة تغادرها في الساعة الخامسة أو الثالثة، إنها 24 ساعة في اليوم”.

يُشار إلى أن أعضاء “الحزب الجمهوري” الأميركي ظلوا باستمرار يصورون الرئيس الأميركي، “جو بايدن”، على أنه: “غير لائق عقليًا” للعمل كرئيس، وذلك منذ فوزه بترشيح “الحزب الديمقراطي” للرئاسة، لعام 2020، وكثيرًا ما سخر “بايدن” من الهجمات؛ وحاول إيقافها.

وفي 20 تشرين ثان/نوفمبر الماضي، بلغ “بايدن” – أكبر شخص عمرًا يتولى منصب الرئيس الأميركي – (79 عامًا)، وفي اليوم السابق لعيد ميلاده، خضع لفحص جسدي روتيني، إذ قال طبيبه إنه يتمتع بصحة جيدة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط