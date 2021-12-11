رئيس الجمهوريَّة: واجبنا دعم الدولة لاستئصال فلول الإرهاب

بغداد: محمد الأنصاري

أحيا العراقيون أمس الجمعة 10 كانون الأول، الذكرى الرابعة لتحقيق النصر الناجز على عصابات “داعش” الإرهابيَّة، وأكدت القيادات السياسية والعسكرية عبر بيانات رسمية، ضرورة دعم الجهود للقضاء على ما تبقى من فلول الإرهاب المهزومة للحفاظ على النصر التاريخي الذي حققته قواتنا المسلحة في مثل هذا اليوم من العام 2017.

وقال رئيس الجمهورية برهم صالح في تغريدة له على “تويتر”: “في يوم النصر على داعش، نستذكر بطولات قواتنا المسلحة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمرگة، والدور الكبير للمرجعية الدينية بتحشيد قوى الشعب، ودعم الأصدقاء والتحالف الدولي”.

وأضاف أنَّ “واجبنا اليوم استكمال النصر عبر دعم الدولة وتمكينها لاستئصال فلول الإرهاب وإعادة النازحين وتحقيق الإعمار”.

بدوره، قال رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي: “نهنئ أبناء شعبنا وقواتنا الأمنية البطلة بالذكرى الرابعة لإعلان النصر على عصابات داعش الإرهابية، سلاماً للدماء الزكية التي حررت الأرض ووحدت العراقيين وأنجزت النصر”، وأضاف في تغريدة: “لن نتساهل مع من يحاول زعزعة أمن مواطنينا واختطاف كرامتهم وسنواصل زخم الانتصار على هذا التنظيم الظلامي واقتلاع جذوره”.

وزير الدفاع جمعة عناد، قال في بيان بالمناسبة: “نستذكر هذا اليوم العزيز بكل فخر واعتزاز مباركين لمدننا الغالية التي عادت تبتسم للأمل والحياة وهي تتحرر من شذاذ الآفاق وصناع الموت مستذكرين بإجلال وإكبار شهداءنا الأبرار الذين منحوا الدماء ثمناً للتحرير والسيادة

والعزة”.

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